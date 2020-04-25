Родительский день в ДНР 2020: Власти Республики рекомендовали воздержаться от посещения кладбищ

25 Апр 2020 2020-04-25T19:42:02+03:00

Часть кладбищ в ДНР опасно посещать не только из-за коронавируса – в земле остаются мины и неразорвавшиеся боеприпасы Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Жителей предупредили, что пассажирского транспорта для подвоза на кладбища не предусмотрено [видео]

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Власти ДНР не запрещают, но при этом настоятельно рекомендуют жителям воздержаться от посещения кладбищ в поминальные дни. С призывом к дончанам обратился межведомственный оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

- Для профилактики и предотвращения массового распространения коронавирусной инфекции мы настоятельно рекомендуем воздержаться от посещения кладбищ. Это вынужденная мера для сохранения здоровья граждан Республики, — заявили в оперативном штабе.

Также отмечено, что дополнительных маршрутов городского пассажирского транспорта для подвоза граждан на кладбища в Республике не предусмотрено.

Вряд ли все дончане прислушаются к разумным советам. Сколько ни призывали людей воздержаться на Пасху от посещения храмов, нарушителей было немало. Причем далеко не все соблюдали масочный режим и безопасную дистанцию.

Напомним, что количество жителей ДНР, заболевших коронавирусом, выросло за прошлый день на пять человек. Двое умерли.

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ИСТОЧНИК KP.RU