Родительский день в ДНР 2020: Власти Республики рекомендовали воздержаться от посещения кладбищ
Власти ДНР не запрещают, но при этом настоятельно рекомендуют жителям воздержаться от посещения кладбищ в поминальные дни. С призывом к дончанам обратился межведомственный оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
- Для профилактики и предотвращения массового распространения коронавирусной инфекции мы настоятельно рекомендуем воздержаться от посещения кладбищ. Это вынужденная мера для сохранения здоровья граждан Республики, — заявили в оперативном штабе.
Также отмечено, что дополнительных маршрутов городского пассажирского транспорта для подвоза граждан на кладбища в Республике не предусмотрено.
Вряд ли все дончане прислушаются к разумным советам. Сколько ни призывали людей воздержаться на Пасху от посещения храмов, нарушителей было немало. Причем далеко не все соблюдали масочный режим и безопасную дистанцию.
Напомним, что количество жителей ДНР, заболевших коронавирусом, выросло за прошлый день на пять человек. Двое умерли.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Коронавирус в ДНР, последние новости на 25 апреля 2020 года: что известно на данный момент
Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 25 апреля 2020 года (подробнее)
В ДНР рекомендовали воздержаться от посещения кладбищ.Наш канал в Telegram: https://t.me/dnronline
ИСТОЧНИК KP.RU