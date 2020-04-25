2020-04-25T11:41:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ДНР, последние новости на 25 апреля 2020 года: что известно на данный момент

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 25 апреля 2020 года
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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За последние сутки в ДНР выявили пять новых случаев Covid-19За последние сутки в ДНР выявили пять новых случаев Covid-19Фото: Алексей БУЛАТОВ
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По последним данным на 25 апреля коронавирус в ДНР за все время выявлен у 76 жителей. Из них пять случаев были подтверждены за последние сутки.

- За последние сутки в Донецкой Народной Республике выявлено 5 новых случаев коронавирусной инфекции, - сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

За все время зарегистрировано 2 летальных случая. О последнем стало известно вчера - скончался мужчина в возрасте 81 года. У него наблюдалось тяжелое течение болезни.

Три человека выписаны с полным выздоровлением и с отрицательными тестами на коронавирус. На лечении находится 71 пациент.

В Донецкой Народной Республике действуют меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории государства. Для жителей старше 65 лет самоизоляцию продлили до 30 апреля включительно.

Все жители обязаны носить маски в магазинах, аптеках других объектах торговли и в общественном транспорте.

В минздраве напоминают, что для недопущения распространения коронавирусной инфекции крайне важно оставаться дома, воздержаться от посещения общественных мест и ограничить контакты с окружающими.

Также в ведомстве напоминают, что в Республике продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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