Как выживает малый бизнес в Донецке в режиме повышенной готовности: Продавать нужно не товар, а изменение жизни конкретного клиента

ЧАСТЬ 1

ЧАСТЬ 2

Донецк, для которого вялотекущая война давно стала шестилетней реальностью и испытанием на выживание, встретил очередной кризис с горькой усмешкой: «Никогда не бывает так плохо, чтобы не стало еще хуже». Разница со всем остальным миром лишь в том, что мы в этом марафоне уже седьмой год.

В каждом нужно видеть не только клиента, но и личность. Фото: Евгении Карпачевой

Как выжить в кризис малому и среднему бизнесу Донецка? Что будет со всеми нами, после того, как объявят, что коронавирус побежден? Где взять силы, чтобы дожить до этого светлого часа?

«Комсомолка» предоставила слово предпринимателям Донецка: ресторатору, владельцу кафе «Оливье 80», совладельцу ресторана «Burger bar» Андрею Бегезе, владелице сети химчисток «Ун-Моменто» Софии Захаровой, основателю издательского дома «Деловой Донбасс» Николаю Волобуеву.

Сегодня вашему вниманию мы представляем мнение Софии Захаровой.

Дончанам преодолевать кризисы не впервой. Фото: архив Софии Захаровой

- К сожалению, у нас государство и бизнес пока не доросли до того уровня, когда государство поддерживает бизнес, считается с ним, а бизнес со своей стороны помогает государству. У нас, буквально, война всех против всех.

Задача взрослого бизнеса — это всегда больше, чем просто продажи. Это изменение жизни людей. Когда ты запаковываешь продажу, как изменение жизни, получается все немножко лучше. Изменение жизни даже обычной девочки, которая пачку порошка покупает. По сути, она покупает свою белую футболку или платье надолго, продлевает кайф от носки любимой вещи. И когда ты понимаешь, какая жизнь у человека сейчас, и куда он хочет ее изменить через покупку, ты можешь по-другому общаться. Потому очень важен диалог Бизнеса с Клиентами. Все разные, у всех цели и боль разные, важно слышать, чего хотят люди после покупки, как они хотят изменить жизнь. Мы продаем не товар, а изменение жизни.

София предлагает создать площадку в соцсети для помощи друг другу и обмена опытом. Фото: архив Софии Захаровой

Знаете, у меня вообще одна большая боль, и это громадная проблема рынка постсоветского пространства. У нас извращённое понятие собственника. Это наша беда. Людей, которые умеют быть собственниками, реально единицы. Наши люди в бизнесе - в основной массе несчастны. Вкалывают с утра до ночи, нет времени голову вверх поднять, ничего не видят, потому что, как белка в колесе или загнанная лошадь. Нет времени себя реализовать полностью, потому что тупо не понимают элементарных вещей и нет у нас грамотной школы бизнеса.

Наша беда в том, что мы только думаем что-то менять в своей жизни, откладывая это на потом. Фото: Евгении Карпачевой

У меня идея фикс, создание бизнесов, которые меняют мир и не важно, какого размера будет этот бизнес, он может быть громадным, а может состоять из одного человека. Также создала группу в соцсети "Билет на взлет" для поддержки донецкого бизнеса. Сегодня очень важно поддерживать друг друга знаниями и опытом. Например, кто-то может рассказать об основах копирайтинга, кто-то – об СММ, кто-то – научить азам дизайна.

Наши люди в бизнесе - в основной массе несчастны. Фото: Евгении Карпачевой

И, напоследок, моя любимая загадка:

Знаете, детскую загадку: «Сидели три птички, две решили улететь, сколько птичек осталось на веточке?» Все три и остались. Решить — не означает сделать.

Задача взрослого бизнеса — это всегда больше, чем просто продажи. Фото: архив Софии Захаровой

Знаете, в чем наша беда? Многие люди только намереваются изучать английский, освоить программы компьютера или начать бегать по утрам. Но на этом и все. Намерения так и остаются намерениями, находится масса причин оправдать собственную лень. Увы, основная масса людей часто жалуется, ищет виноватых, а даже малого в своей жизни изменить не хочет.

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