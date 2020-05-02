2020-05-02T11:19:56+03:00
Общество

Донецкий психолог: Что делать, если сидеть дома уже совсем нет сил

Советы от эксперта «КП»
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Потерпеть до конца карантина осталось недолгоПотерпеть до конца карантина осталось недолгоФото: Артем КИЛЬКИН
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Как известно, люди в возрасте 65+ наиболее подвержены инфекциям, в том числе и к коронавирусной. И власти, и врачи настоятельно просят их побыть на самоизоляции, не посещать без надобности места большого скопления людей и т.д. Но соблюдают такой режим далеко не все.

- Я понимаю пожилых людей, - говорит психолог, психотерапевт, к.м.н. Виктор Смирненко. – Зачастую общение – это единственная радость, которая у них осталась. Изменился их привычный образ жизни, и это большой стресс, что тоже снижает иммунитет. Но по поводу общения нужно потерпеть. Просить помощи у соседей, чтобы принесли продукты, обращаться в общественные организации. (В ДНР, к примеру, действует организация «Добрые соседи», которая помогает с выгулом домашних животных, покупками и т.д. - Ред.)

- Из вашей практики, кто легче переносит самоизоляцию?

- Те, у кого есть хобби – будь то вязание, рисование, или уход за домашними животными. Нужно поставить цель, которая была бы по душе. Вырастить, к примеру, на подоконнике росток лимонного дерева из косточки, или связать крючком внукам какие – нибудь безделушки. Поверьте, дети это будут хранить и во взрослой жизни! Моя 72 – летняя пациентка уже навязала столько носков ближним и дальним родственникам, находясь дома, что им на много зим хватит!

Ну и потом, у нас же никто не отменял прогулки возле дома, к примеру. Конечно, делать это нужно в маске.

- Но часто уговорить пожилых чуть меньше активничать очень тяжело…

- Активные пенсионеры, которые, к примеру, катаются на велосипедах, очень грустят по таким поездкам. Но на то они и активные, что нашли себе комплексы упражнений для суставов. Вижу, как некоторые из них уже часов в пять выходят на спортплощадки у дома, общаются, делают зарядку, а к шести возвращаются по домам. Это тоже своего рода ответственность – как раз в это время возрастает поток людей. Но скоро эпидемия пойдет на спад - где - то в середине лета.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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