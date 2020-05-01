Первомай в ДНР: Новые разрушения и ранение мирной жительницы

1 Май 2020 2020-05-01T19:42:16+03:00

За неделю Украиной 88 раз было нарушено перемирие

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Украинские военные сегодня утром обстреляли поселок шахты «Трудовская» на западе Донецка, в результате повреждены два домостроения.

Повреждения зафиксированы по адресам: Сафонова, 32 и Гастелло, 31. При обстреле применялись вооружение БМП-2, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.

Также украинские военные открыли огонь по Горловке. Повреждения зафиксированы в поселке Гольмовский по адресам: улица Фотиевой, 19 и 21 — повреждены фронтон дома, крыша хозпостройки, нарушено электроснабжение; улица Аренского, 24 – произошло попадание боеприпаса в кровлю летней кухни и дома; улица Генерала Антонова, 28 – поврежден автомобиль «Рено».

Также сегодня ранения получила мирная жительница в результате обстрела со стороны украинских силовиков села Спартак в северном пригороде Донецка.

Всего же вооруженные формирования Украины (ВФУ) за минувшую неделю 88 раз нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения с силами ДНР.

- За неделю ВФУ 88 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе из запрещенных видов вооружения. По районам 24 населенных пунктов Республики противник выпустил более 244 боеприпасов, в том числе 15 артиллерийских снарядов калибром 122 мм и 229 мин калибром 120 и 82 мм, – сказал заместитель начальника Управления Народной милиции Республики Басурин.

Днем над Донецком гремел гром, а по окраинам продолжает греметь артиллерия ВФУ.

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ИСТОЧНИК KP.RU