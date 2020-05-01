1 мая в Донецке: погода взяла верх над страхом перед коронавирусом

Когда лично тебя не касается, то кажется, будто эти все «зомби – страшилки» - ерунда.

- Как же! – Возмущается обычный терапевт Владимир Семенов. – Расскажите это нашим врачам из реанимации, когда на их глазах человек задыхается, хрипит, горячий, как печка, и ждет его впереди ИВЛ (если есть свободный) и борьба за жизнь.

- Сегодня, 1 мая, люди будто забыли об угрозе новой инфекции. Радуются великолепной майской погоде, едут на прогулки, рынки переполнены…

- Поехать на дачу (с соблюдением мер безопасности), выйти погулять у дома – это нормально. Но я тоже заметил – в 8.45 рынок у ж-д вокзала просто переполнен людьми. Смотрю на пожилых, еле передвигающихся бабушек без масок, и просто эмоции переполняют! Ну неужели нет рядом соседей, близких, кто сходил бы за покупками?! И зачем идти сейчас, когда на рынке полно людей, которые всю неделю ездили в транспорте на работу и, вполне возможно, являются бессимптомными носителями коронавируса?

- Психологи говорят, что они просто ходят общаться

- Согласен. Но нам всем нужно потерпеть, летом эпидемия должна пойти на спад. Зато впереди наш ждет т.н. плато – когда будет болеть максимальное число людей, но число вновь заболевших не будет расти, динамика болезни станет отрицательной. Это опасное время и дай Бог, чтоб у нас не было как в Ухане или в Бергамо! Вот пройдет пик, тогда вдоволь и наобщаемся! А сейчас не соблюдать социальную дистанцию, не ходить в маске в магазинах, на рынках – это верх безответственности!

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