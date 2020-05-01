Коронавирус в ДНР, последние новости на 1 мая 2020 года: что известно на данный момент

За последние сутки коронавирус в ДНР выявлен еще у четверых жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- Всего по состоянию на 10:00 1 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев Covid-19 на территории ДНР – 104, - заявили в Минздраве.

В здравоохранительном учреждении отметили, что 16 человек уже выздоровели и были выписаны из больниц. За все время в Республике зафиксировано четыре летальных случая. Лечение от коронавирусной инфекции продолжают 84 пациента.

В Донецкой Народной Республике продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Минздрава - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

30 апреля Глава ДНР Денис Пушилин внес изменения в Указ №57 «О введении режима повышенной готовности». Руководитель государства продлил ранее действующие до 30 апреля меры до 13 мая. В том числе продлена и самоизоляция для жителей старше 65 лет. Некоторые меры действуют до особого распоряжения.

Денис Пушилин установил и категории граждан, которым разрешен выезд из ДНР в Россию и ЛНР.

Напомним, все жители Республики обязаны носить маски в магазинах, аптеках других объектах торговли и в общественном транспорте. Нарушители могут быть оштрафованы.

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