2020-05-01T10:29:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ДНР, последние новости на 1 мая 2020 года: что известно на данный момент

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 1 мая 2020 года
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Все жители Республики обязаны носить маски в магазинах, аптеках других объектах торговли и в общественном транспортеВсе жители Республики обязаны носить маски в магазинах, аптеках других объектах торговли и в общественном транспортеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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За последние сутки коронавирус в ДНР выявлен еще у четверых жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- Всего по состоянию на 10:00 1 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев Covid-19 на территории ДНР – 104, - заявили в Минздраве.

В здравоохранительном учреждении отметили, что 16 человек уже выздоровели и были выписаны из больниц. За все время в Республике зафиксировано четыре летальных случая. Лечение от коронавирусной инфекции продолжают 84 пациента.

В Донецкой Народной Республике продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Минздрава - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

30 апреля Глава ДНР Денис Пушилин внес изменения в Указ №57 «О введении режима повышенной готовности». Руководитель государства продлил ранее действующие до 30 апреля меры до 13 мая. В том числе продлена и самоизоляция для жителей старше 65 лет. Некоторые меры действуют до особого распоряжения.

Денис Пушилин установил и категории граждан, которым разрешен выезд из ДНР в Россию и ЛНР.

Напомним, все жители Республики обязаны носить маски в магазинах, аптеках других объектах торговли и в общественном транспорте. Нарушители могут быть оштрафованы.

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Ограничения продлеваются до 13 мая (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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