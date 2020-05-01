Кому разрешен выезд из ДНР в Россию и ЛНР
Определены категории жителей ДНР, которым разрешен выезд из ДНР в Россию и ЛНР в условиях режима повышенной готовности.
Эти изменения установлены указом главы государства Дениса Пушилина за номером 124.
Документ вносит очередные изменения в указ «О введении режима повышенной готовности» от 14 марта.
Согласно новому указу, выезд из ДНР в Россию и Луганскую Народную Республику разрешен:
гражданам, имеющим постоянную или временную регистрацию на территории РФ или ЛНР;
гражданам, имеющим уважительные причины для выезда (служебная командировка, необходимость экстренного лечения, тяжелая болезнь или смерть близкого родственника, проживающего за пределами Донецкой Народной Республики (при предъявлении документа, подтверждающего степень родства);
водителям, осуществляющим грузовые перевозки, и лицам, сопровождающим груз на грузовом транспорте.
Всего по состоянию на 10:00 30 апреля зарегистрированных и подтвержденных случаев Covid-19 на территории ДНР – 100.
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ИСТОЧНИК KP.RU