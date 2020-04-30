2020-04-30T11:01:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ДНР, последние новости на 30 апреля 2020 года: за все время выявлено 100 случаев заражения Covid-19

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 30 апреля 2020 года
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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За сутки выявлено 4 новых случаяЗа сутки выявлено 4 новых случаяФото: Алексей БУЛАТОВ
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За последние сутки коронавирус в ДНР выявлен еще у четверых жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- Всего по состоянию на 10:00 30 апреля зарегистрированных и подтвержденных случаев Covid-19 на территории ДНР – 100, - сказали в Минздраве.

В здравоохранительном учреждении отметили, что 11 человек уже выздоровели и были выписаны из больницы. Зафиксировано и три летальных случая. Лечение от коронавирусной инфекции продолжают 86 пациентов.

В Донецкой Народной Республике продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Минздрава - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

На территории государства действуют меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Все жители Республики обязаны носить маски в магазинах, аптеках других объектах торговли и в общественном транспорте. Для жителей старше 65 лет самоизоляцию продлили до 30 апреля включительно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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