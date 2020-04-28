2020-04-28T20:57:28+03:00
Коронавирус Covid-19

В ЛНР объявили о введении режима строгой самоизоляции с 1 по 12 мая

По всей Республике вводятся строгие ограничения в связи со стремительным распространением коронавируса
Екатерина Сорока
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13 мая планируют снова открыть рынки и возобновится работа пассажирского транспорта. Фото: lug-info.com13 мая планируют снова открыть рынки и возобновится работа пассажирского транспорта. Фото: lug-info.com
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В Луганской Народной Республике с 1 по 12 мая вводится режим строгой самоизоляции в связи со стремительным распространением коронавирусной инфекции. Об этом заявил Глава ЛНР Леонид Пасечник.

Согласно новому режиму с первого числа по всей Республике вводится запрет на передвижение всех видов общественного транспорта.

Исключение – специализированный, аварийный, а также транспорт по доставке продовольственных товаров. При этом мы не запрещаем перемещение граждан на собственном транспорте, но не стоит этим злоупотреблять, — сообщает Глава Республики.

Предприятия продолжат работать в штатном режиме. Их руководители должны будут обеспечить доставку сотрудников к рабочему месту и обратно домой.

На время действия режима продолжат работать Почта ЛНР и Государственный банк. Пенсия будет выплачиваться точно по расписанию. Также продолжат работать услуги почтовых переводов, социальных и страховых выплат и приемы всех видов платежей.

По прогнозу чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии (ЧСПК), уже 13 мая Республика должна будет полностью вернуться к прежнему режиму жизнедеятельности. Но, если в каком-то из регионов ЛНР ситуация с коронавирусом будет оставаться сложной, то ограничения продлят.

— Дорогие соотечественники! Прошу каждого отнестись к ситуации с пониманием и не подвергать свое здоровье угрозе. Только общими усилиями мы прекратим распространение коронавирусной инфекции, — добавил Леонид Пасечник.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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