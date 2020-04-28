В ЛНР объявили о введении режима строгой самоизоляции с 1 по 12 мая
В Луганской Народной Республике с 1 по 12 мая вводится режим строгой самоизоляции в связи со стремительным распространением коронавирусной инфекции. Об этом заявил Глава ЛНР Леонид Пасечник.
Согласно новому режиму с первого числа по всей Республике вводится запрет на передвижение всех видов общественного транспорта.
— Исключение – специализированный, аварийный, а также транспорт по доставке продовольственных товаров. При этом мы не запрещаем перемещение граждан на собственном транспорте, но не стоит этим злоупотреблять, — сообщает Глава Республики.
Предприятия продолжат работать в штатном режиме. Их руководители должны будут обеспечить доставку сотрудников к рабочему месту и обратно домой.
На время действия режима продолжат работать Почта ЛНР и Государственный банк. Пенсия будет выплачиваться точно по расписанию. Также продолжат работать услуги почтовых переводов, социальных и страховых выплат и приемы всех видов платежей.
По прогнозу чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии (ЧСПК), уже 13 мая Республика должна будет полностью вернуться к прежнему режиму жизнедеятельности. Но, если в каком-то из регионов ЛНР ситуация с коронавирусом будет оставаться сложной, то ограничения продлят.
— Дорогие соотечественники! Прошу каждого отнестись к ситуации с пониманием и не подвергать свое здоровье угрозе. Только общими усилиями мы прекратим распространение коронавирусной инфекции, — добавил Леонид Пасечник.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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