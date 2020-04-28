Коронавирус в ДНР, последние новости на 28 апреля 2020 года: за все время выявлено 89 случаев, из них 9 человек - выздоровели

По актуальным данным на утро 28 апреля коронавирус в ДНР за все время был выявлен у 89 жителей. Из них 11 случаев были диагностированы за последние сутки.

- За последние сутки по состоянию на 10.00 28 апреля в Донецкой Народной Республике выявлено 11 новых случаев коронавирусной инфекции, - сообщили в Министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

За все время зарегистрировано два летальных случая от коронавируса. Девять человек выписаны с полным выздоровлением и отрицательными тестами на коронавирус. На лечении находятся 78 пациентов.

В Республике продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

Также на территории государства действуют меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Все жители обязаны носить маски в магазинах, аптеках других объектах торговли и в общественном транспорте. Для жителей старше 65 лет самоизоляцию продлили до 30 апреля включительно.

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