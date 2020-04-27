2020-04-27T14:55:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Министр здравоохранения Республики Ольга Долгошапко рассказала о ситуации с коронавирусом в ДНР

От коронавируса в ДНР умерло два человека
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Министр здравоохранения Республики Ольга Долгошапко рассказала о ситуации с коронавирусом. Фото: МЗ ДНРМинистр здравоохранения Республики Ольга Долгошапко рассказала о ситуации с коронавирусом. Фото: МЗ ДНР
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За все время коронавирус в ДНР выявили у 78 жителей. Сейчас в инфекционных стационарах проходят лечение 73 человека. Троих выписали полностью выздоровевшими. На брифинге министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко ответила на вопросы «КП».

- В украинских СМИ пишут, что у нас якобы не хватает специально оборудованных мест для заразившихся и больных кладут в неприспособленные общие палаты. Так ли это?

- Очередной фейк! Боксы необходимы только для активных выделителей вируса, представляющих опасность для окружающих. Туда помещаем тех людей, у которых лабораторно подтвердили коронавирусную инфекцию COVID-19, и близко контактировавших с ними. Если, как мы говорим, подозреваем наличие коронавируса, то отправляем в боксы даже семьями. Так, недавно в стерильные изоляторы поместили несколько семей, прибывших из Российской Федерации.

На сегодня в Республике принимают пациентов четырнадцать специально подготовленных инфекционных стационаров. Всего у нас больше 20 тысяч койко-мест. Каждый день в Минздраве собирается оперативный штаб – на ситуацию реагируем оперативно.

- Обеспечен ли медперсонал защитными костюмами, масками и перчатками?

- Да. И в первую очередь медики, которые работают в госпитальных базах. Наши ателье сейчас активно над этим работают. Средства индивидуальной защиты получаем от российских коллег, еще помогают различные гуманитарные миссии.

- Хватает аппаратов искусственной вентиляции легких для лечения COVID-19?

- Есть даже резервные. Плюс портативные горноспасательные аппараты искусственной вентиляции легких. При этом сейчас у нас нет ни одного больного, которому требовалась бы искусственная вентиляция легких. В отделениях реанимации интенсивной терапии пять пациентов. Они нуждаются только в кислородной поддержке. Кислород они получают с помощью кислородных масок. Им этого достаточно. Трое уже поправляются. Мы готовы к разным вариантам лечения коронавирусной инфекции COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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