Коронавирус в ДНР, последние новости на 27 апреля 2020 года: что известно на данный момент

По данным на 10.30 часов 27 апреля новых случаев коронавируса в ДНР не выявлено. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

За все время Covid-19 обнаружен у 78 жителей ДНР. Трое пациентов выздоровели и были выписаны из больницы, двое скончались, на лечении сейчас находятся 73 жителя Республики.

- За последние сутки по данным Республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф взяты под наблюдение 6 человек, все 6 госпитализированы, - сказали в здравоохранительном учреждении ДНР.

Под наблюдением медиков, на сегодняшний день, находится 8358 человек.

- В условиях стационарных отделений находится 326 человек, 8032 человека – находятся на самоизоляции на дому, - говорят в Минздраве Республики. - Выписаны из отделений с полным выздоровлением от ОРВИ и дважды отрицательными результатами на COVID-19 – 66 человек.

Напомним, в Республике действуют меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории государства. Для жителей старше 65 лет самоизоляцию продлили до 30 апреля включительно. Все жители обязаны носить маски в магазинах, аптеках других объектах торговли и в общественном транспорте.

В Республике продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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