Коронавирус – вызов нам всем из – за страха смерти

Господи, дай мне спокойствие принять то, чего я не могу изменить, дай мне мужество изменить то, что я могу изменить. И дай мне мудрость отличить одно от другого.

Прежде всего, хочу выразить уважение всем коллегам, работающим на передовой борьбы с коронавирусом и пожелать им сил и терпения. Всем пациентам скорейшего выздоровления. Я – человек, работающий с информацией, в первую очередь, с нормативными документами. Пребывая в структуре онкологической службы, сам не вовлечен в процесс лечения инфекционных больных. Но, как и любой другой медик, обязан воплощать в жизнь профилактические и доступные организационные мероприятия. Неизбежно при погружении в проблему возникают попутные соображения. Медицинское сообщество обязано выступать с инициативами, которые официальные структуры должны рассматривать и принимать соответствующие решения, обязательные для исполнения. Например, пациент нуждается в транспортировке с применением соответствующего бокса. А если у человека клаустрофобия? Порядок действий должен быть прописан в документах.

Счет идет на дни

Проблема, безусловно, есть, так как люди реально гибнут, не только жители, но и медики, оказывающие им помощь. К первым сообщениям о COVID-19 относился скептически, равно как и к формулировке “пандемия” по состоянию на 11.03.2020г., когда в мире было выявлено 119 132 заболевших. Наша цивилизация обеспокоена ценностью человеческой жизни. То, что ранее воспринималось как неизбежность, сейчас просто немыслимо. В публикации О.И.Разенкова упоминается исторический факт. В семье английского короля Эдуарда I (1239-1307) каждые три года хоронили ребенка, несмотря на вполне здоровый образ жизни короля и королевы, постоянное наблюдение детей врачами и, естественно, самые лучшие условия проживания, какие только могла обеспечить детям средневековая Европа. Но из шестнадцати детей, рожденных королевой Элеанорой с 1255 по 1284 год,10 детей умерли маленькими, не достигнув даже 10 летнего возраста. Сейчас выхаживают даже недоношенных детей с экстремально низкой массой тела.

И, тем не менее, ежегодная смерть 650 тысяч человек от гриппа во всем мире проходит относительно незамеченной, по крайне мере, затяжных дискуссий в СМИ никто не проводит, популярной темой для ток-шоу это не становится. По факту сейчас в день умирает от коронавирусной инфекции более 3 тысяч человек, т.е. больше чем от туберкулёза, при том что к этому неблагопроятному исходу люди идут месяцами, а при коронавирусе счет идет на дни. Грипп как причина смерти среди инфекционных заболеваний на данный момент на 9-м месте. Канцлер Германии Меркель озвучила мнение, что коронавирусной инфекцией могут заболеть 70% населения. Возможная смертность – 3%. Но главное в том, что не должно быть паники, независимо от того, имеет место благоприятный сценарий развития событий, или неблагоприятный.

Мы должны быть готовы

Коронавирус в США, последние новости на 26 апреля 2020: вылечились от инфекции более 100 тысяч человекФото: GLOBAL LOOK PRESS

Каждый должен заниматься, прежде всего, своим участком работы. Например, волонтер, собирающий деньги на терапию для тяжелобольного ребенка, не должен вникать в подробности лечебного процесса. Врач, в свою очередь, не должен думать, где взять деньги? Можно рассуждать, что пандемия удивительным образом совпала с обострением экономической проблематики, и это не может быть случайностью. Но для медика важен факт, что проблема существует, и её нужно решать. Более того, с прицелом на будущее, если, не дай Бог, возникнет ещё более серьёзная ситуация, с другой инфекцией. И не обойтись без соответствующих сборов, тренингов в формате гражданской обороны. Мне памятна ситуация в Артёмовске, когда 10 октября 2003г., когда в результате пожара были уничтожены склады с боеприпасами. По счастливой случайности обошлось без жертв. Но оказалось, что службы экстренного реагирования были элементарно не готовы к сложившейся ситуации. Один из руководителей скорой помощи имел на совещаниях «бледный вид».

Для меня важна ситуация в целом. Смерть от коронавируса или инфаркта миокарда, по сути, равнозначна. Человека больше нет и его не вернуть. Имеет значение перераспределение усилий медиков. Можно временно перепрофилировать в инфекционисты, например, хирургов, но до этого они ведь тоже не сидели без дела? Из близкого. Есть примеры нерационального применения лекарственных средств. Допустим, новое лекарственное средство может улучшать прогноз для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но для чего это, если у человека снижается скорость реакции, больше происходит ДТП и общая смертность остается неизменной. Необходимо упредить иррациональные действия населения, чтобы не было тревоги от недостатка информации и не было перегруженности ею, с соответствующими нежелательными психологическими реакциями. В любом случае, следует ориентироваться на достоверные источники и располагать четким планом действий, иметь возможность задать вопросы и получить оперативно на них ответы.

ФОТО: Архив "КП"

Поможем, не дожидаясь коронавируса

Любая экстренная ситуация вскрывает уже существующие проблемы. При этом, нужно стараться обращать ситуацию в свою пользу. Как-то разговорился с борцом из команды медицинского университета. Когда он начал учиться, интенсивность тренировок неизбежно снизилась. Соответственно, ему пришлось изменить тактику поединка. Если до этого он в основном «ломал» своих соперников, то при потере собственной мощи пришлось чаще пользоваться хитростью, обманными движениями, извлекать выгоду из активных действий соперника. В наших условиях, если есть исходный дефицит медицинских кадров и дополнительно возникает необходимость перепрофилирования специалистов, то следует активно развивать телемедицинское консультирование, что найдёт своё применение и после завершения эпидемии, особенно в удалённых районах. Это же касается и средств для неинвазивной респираторной поддержки.

Мы говорим о том, что люди с хроническими заболеваниями находятся в группе риска. Могут ухудшить прогноз сердечнососудистые заболевания, хронические обструктивные болезни легких и ряд других состояний. Так давайте окажем помощь по основному заболеванию таким пациентам, не дожидаясь, пока они заболеют коронавирусной инфекцией и потребуют аппарата для проведения ИВЛ. При определении биологического возраста у сотрудников отделения, в котором работал, убедился, что скрытых заболеваний органов дыхания более чем достаточно. Средний возраст обследованных лиц составил 51 год, практически у каждого второго были выявлены отклонения при определении функции внешнего дыхания. Скрытую патологию нужно своевременно выявлять и оказывать соответствующую помощь.

На данный момент применение средств для неинвазивной респираторной поддержки в медицинской практике ограничено, т.к. это требует соответствующих закупок и обучения персонала. Но это та аппаратура, которая позволяет уменьшить вероятность применения инвазивной вентилляции легких, а главное, может успешно применяться и после завершения эпидемии, у хронических больных. Чего не скажешь об аппаратах ИВЛ. Даже если закупить их сейчас в неограниченном количестве, что с ними делать потом?

Специалистов нужно заинтересовать

Относительно медицинских кадров есть формат решения вопроса, который можно реализовать в ближайшей перспективе. Заманивание «пряниками» уже готовых специалистов там, где сформировался кадровый дефицит, недостаточно эффективно. Важно, чтобы специалист был выходцем из той среды, где он будет работать. Это особенно актуально для сельской местности. Микросоциум должен делегировать специально отобранного человека для осуществления определенной миссии, а у сильной власти на местах должен быть ресурс, чтобы обучить специалиста и заинтересовать его в непрерывной работе, что будет способствовать глубокому изучению прикреплённого контингента населения и позволит оперативно реагировать на различные вызовы. Это, безусловно, требует времени, но для того, чтобы заложить основу, одного президентского срока может хватить.

Из того, что «на поверхности», последнее время все чаще убеждаюсь в распространённости в популяции недостатка витамина Д, о котором люди даже не догадываются. А это очень важный витамин, с разносторонним действием на организм. Он необходим не только для профилактика рахита, но и для укрепления иммунной системы, предупреждения онкологических заболеваний. Особое значение приобретает его положительное влияние на органы дыхания. И этим положительные свойства не исчерпываются. Соответственно, есть необходимость в обнаружении и устранении этого гиповитаминоза.

При учёте потерь от эпидемии необходимо учитывать не только количество умерших от инфекции, но и от неинфекционных заболеваний, в сравнении с предыдущими годами, а также количество неродившихся детей, по итогам наступившего года, также в сравнении с данными прошлых лет. Если мы предполагаем развитие неблагоприятного сценария, то с целью сохранения глобальной стабильности государство уже сейчас должно озаботиться проблемой рождаемости для обеспечения баланса народонаселения. Подводные камни есть. Режим самоизоляции. У состоявшихся пар есть выбор. Отчасти сработает естественный процесс, наподобие того, что происходит, когда регионы тотально остаются без электричества, и через девять месяцев роддома переполняются. Но кто-то в стрессовой ситуации осознанно поступит противоположным образом, справедливо испытывая беспокойство относительно завтрашнего дня. Возникающая социальная изоляция будет препятствовать созданию новых пар. Общение с применением интернета и телефона, это конечно, хорошо, но к рождению детей не приводит. При этом нельзя стимулировать людей к деторождению, пока исчерпывающе не решён вопрос с оказанием помощи при возникновении коронавирусной инфекции у беременных. В любом случае, представляет интерес анализ данных по парам, которые станут родителями через год, в сравнении с предыдущими временными периодами.

Нельзя быть «немножко беременной»

Важно понимать значимость однонаправленных совместных действий, направленных на борьбу с инфекцией. Нельзя быть «немножко беременной». Соответственно, мы или боремся все вместе, или нет. И нельзя всю ответственность за результат возлагать на одного человека, независимо от его ранга. Нам не нужно придумывать свои методы лечения. Для этого есть ответственные лица при МЗ, которые мониторируют ситуацию с возникающими предложениями по тактике ведения больных и готовят свои выводы, а конкретный врач должен назначить терапию конкретному больному с учетом всех его индивидуальных характеристик. Наша задача заключается в выполнении рекомендаций, иначе это будет сепаратизм. Необходимо не рассуждать об эффективности медицинской маски, а носить её, раз прописано. Но не нужно это делать на улице, когда вокруг никого нет. Это также закреплено в соответствующем документе.

COVID также можно рассматривать как экзистенциальный вызов. Возможная паника – символ того, что мы не готовы к обсуждению темы смерти. Мы не говорим с родственниками о диагнозе, когда узнаем, что они смертельно больны, т.к. ранее не успели проговорить эту проблематику. Перед угрозой потенциальной опасности иррационально запасаемся гречкой и туалетной бумагой, создавая иллюзию безопасности. Мы не готовы принять свой возраст, напоминающий о неминуемо приближающейся смерти, и активно подкалываем ботокс и мажемся омолаживающими кремами.

То, что происходит сейчас – реальная возможность повзрослеть, для всех нас. Остановиться, оглянуться вокруг, увидеть людей рядом с собой, научиться действовать сообща. Разумно, без паники, воплощая в жизнь те изменения, которые уже давно назрели. У нас обязательно это получится.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коронавирус в ДНР выявили еще у двух жителей Республики

За все время коронавирус в ДНР выявлен у 78 человек (подробнее...)