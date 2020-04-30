Учебный год в школах ДНР 2020: После 8 мая ученики не будут изучать новые темы
День окончания учебного года для учащихся общеобразовательных учебных заведений ДНР остается неизменным – 29 мая. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель министра образования и науки Республики Андрей Удовенко.
– 29 мая у нас заканчивается учебный год в образовательных организациях, которые реализуют программы начального, основного и среднего общего образования, то есть с первого по 11-й класс, – сказал Удовенко.
Были издан приказ Министерства образования и науки ДНР № 700 от 28 апреля 2020 года, который предполагает завершить освоение учебного материала по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 8 мая.
- В этом школьном году, в отличие от обычного порядка, после 8 мая будет прекращено освоение новых тем, которое переносится на начало следующего учебного года. В оставшееся время будет проходить повторение ранее изученного материала без выполнения домашних заданий и проведения контрольных работ, кроме промежуточной и итоговой аттестации, - отметил замминистра.
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ИСТОЧНИК KP.RU