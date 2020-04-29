Министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко: Коронавирус не должен мешать лечению других пациентов

За все время в Донецкой Народной Республике коронавирусом заразились 96 человек, из них 10 человек выздоровели и 3 - умерли. В инфекционных стационарах продолжают лечение 78 человек. О том, в каком они состоянии, и что предпринимается для недопущения развития эпидемии, «Комсомольской правде» рассказала министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко.

- Все заразившиеся коронавирусной инфекцией находятся в удовлетворительном состоянии, - говорит Ольга Николаевна. - Пациенты с легким течением COVID-19 получают симптоматическое лечение. Несколько человек в реанимации, у них более сложное течение заболевания, но даже они не на ИВЛ, их поддерживают кислородом через специальные маски. Заразившиеся обеспечены всеми необходимыми противовирусными препаратами, антибиотиками и другими лекарствами для лечения от коронавируса.

- В социальных сетях активно обсуждают, что коронавирусу якобы наиболее подвержены люди со второй группой крови.

- Связи между заболеваемостью COVID-19 и группами крови не существует. Что касается второй группы крови, то она у большей части человечества. Поэтому эти люди будут лидировать практически по любым заболеваниям.

В Донецке спасатели с врачами развернули мобильный госпиталь на случай массового заражения. Фото: МЧС ДНР

- Будут ли введены более жесткие меры борьбы с коронавирусом?

- В Республике единичные очаги COVID-19, которые стараемся локализовать. У нас это пока получается. Руководство страны, Правительство прикладывают все усилия, чтобы не пришлось вводить режим жесткого карантина. Потому что это может усугубить ситуацию в экономике.

- Достаточно ли инфекционных больниц?

- На сегодня у нас больных с подозрением на коронавирус принимают шестнадцать специально подготовленных инфекционных стационаров в Горловке, Донецке, Макеевке, Торезе, Амвросиевке, Енакиево. В случае необходимости, мы можем развернуть инфекционные отделения и в других городах, но такой потребности на данный момент нет. И мы будем стараться перепрофилировать только те больницы в инфекционные, здания которых стоят особняком. Коронавирус не должен мешать лечению других пациентов. Важно, чтобы перепрофилирование не отразилось на оказании высококвалифицированной специализированной медицинской помощи. Так, пока не собираемся разворачивать госпитальные базы в Республиканском онкологическом и травматологическом центре, Донецком клиническом территориальном медицинском объединении (больница Калинина), институте неотложной и восстановительной хирургии имени Гусака.

Недавно для приема заразившихся коронавирусом переоборудовали несколько новых больниц, в том числе хирургический корпус первой городской больницы Донецка. В случае необходимости госпитальные базы могут быть развернуты во всех учреждениях здравоохранения, это больше 20 тысяч койко-мест. Но повторюсь, такой необходимости на данный момент нет.

- Недавно сотрудники Минздрава совместно со спасателями МЧС развертывали мобильный госпиталь в Донецке.

- На случай, если будет массовое заражение населения, мы должны быть к нему готовы. Поэтому провели совместные учения. Мы видим, как в разных странах очень быстро строят такие дополнительные госпитали. У нас есть Министерство чрезвычайных ситуаций, которое всегда готово прийти нам на помощь.

Палаточный госпиталь даст возможность развернуть еще сто коек для пациентов с легким и средней тяжести течением коронавирусной инфекции. Каждая палатка на пять больных. Четыре палатки – маленькое отделение. Рядом в полевых условиях разместится медицинский персонал, манипуляционные, реанимационные и не только. Дополнительные палатки – душевая, кухня, дезинфекционная. В другой части госпиталя медработники переодеваются и отдыхают. Там же командный пункт.

В Донецке спасатели с врачами развернули мобильный госпиталь на случай массового заражения. Фото: МЧС ДНР

- Ольга Николаевна, сколько госпитализированных с подозрением на коронавирус выписаны?

- 154 человека. Они полностью выздоровели. Тесты на коронавирус дважды дали отрицательный результат. То есть у людей была обычная респираторная вирусная инфекция. Сейчас под наблюдением в стационарах находятся еще 242 пациента.

На самоизоляции 7711 человек, которые пересекли границу. Они должны быть на домашнем карантине 14 дней, поскольку инфекция может проявиться только на 14-й день.

Хочу жителям напомнить, что если повысилась температура тела, появились кашель или одышка, то нужно сразу же позвонить на горячую линию Министерства здравоохранения по телефону 277 – с оператора Феникс или своему участковому врачу. Не занимайтесь самолечением, оно может привести к серьезным последствиям. Берегите себя и своих близких!

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