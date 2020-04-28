Сейчас в единственной в ДНР конной школе олимпийского резерва пятьдесят две лошади. Чтобы они оставалась в хорошей спортивной форме, должны пускаться рысью, преодолевать барьеры и гарцевать. Этим с ними во время карантина занимаются семь спортсменов. Ребята не только ездят на лошадях верхом, но и ухаживают за ними.

ГОТОВИТ ЖЕРЕБЕНКА К СОРЕВНОВАНИЯМ

За двукратной чемпионкой Республики по конкуру Евой Несиной закреплено восемь лошадей. В конюшню она приходит каждый день рано утром и уходит, когда стемнеет.

- Не только дети, но даже лошади скучают по выступлениям, - рассказывает она. - Но при этом ни одно животное у нас не простаивает в конюшне. Время от времени заниматься лошадьми помогают четыре наших тренера, еще двое (а им больше 65 лет) - на самоизоляции.

Девушка рассказала, что во время режима повышенной готовности тренеры продолжают обучать ребятишек дистанционно. Спортивную форму поддерживают посредством скайпа. Еще в соцсетях осваивают историю верховой езды и психологию лошадей. У каждой свой нрав и чтобы в самый ответственный момент соревнований она не скинула с себя, юные спортсмены находят общий язык с этими животными лаской. Медали - у самых терпеливых.

Как живет макеевская конная школа во время режима повышенной готовности. Фото: из архива Евы НЕСИНОЙФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сейчас Ева занимается с годовалым жеребенком Бавария. Он родился от лошади Барселоны, на которой девушка занимала первые места на республиканских турнирах по конкуру. Лучше всех преодолевала барьеры верхом на маршрутах до 1100 метров.

- Баварию привезли с нашего филиала на Ясиновке совсем маленькой, - вспоминает двукратная чемпионка. - Сначала я ее научила ходить рядом с человеком, общаться, а также не бояться посторонних звуков. Лошадь очень перспективная.

«КОРОНАВИРУС – НЕ СТРАШНЕЕ ОБСТРЕЛОВ»

Ева Несина верховой ездой увлеклась перед войной, а в самый разгар боевых действие - не бросила.

- В 2014 году я только поступила в Донецкий университет экономики имени Михаила Туган-Барановского, но поскольку вуз из-за войны не работал, то и решила заняться верховой ездой, - вспоминает она. - Несмотря на то, что «бахало» постоянно, ходила на конюшню, как и другие дети, каждый день. Когда «гупало» совсем рядом, мы прижимались к лошадям - они не боялись.

От ипподрома до печально известной Авдеевской промзоны - меньше трех километров.

- Коронавирус – не страшнее обстрелов, - говорит Ева. – Главное – не унывать!

МЕЧТАЕТ СТАТЬ МАСТЕРОМ СПОРТА

Ева мечтает стать тренером по конкуру. Но это было непреодолимым препятствием еще до эпидемии коронавируса. В тренеры берут только мастеров спорта, а у нас такие звания в конном спорте до сих пор не присваивают. Чтобы получить мастера спорта, еще до ограничительных мер на границе нужно было выезжать в Россию. Подтвердить свои достижения (преодоление на лошади маршрута с барьерами 140 сантиметров и выше) за пределами Республики не только дорого, но и проблематично.

Ева со своей любимицей Барселоной. Фото из архива Евы НЕСИНОЙ

- Без украинских паспортов на лошадей (а такие есть не на каждую) нас не примут на открытых чемпионатах по конкуру (конный спорт – олимпийский вид спорта. – Авт.), а уровня закрытых не хватит, чтобы сдать норматив на получение мастера спорта, - объясняет Несина.

Кстати, вывезти лошадь на соревнования в Ростов-на-Дону стоит 1,5 тысяч долларов, в Москву - в два раза дороже. Большая часть денег уходит на транспортировку, приходится платить и за место в конюшне.

Конная школа в Макеевке благодаря Министерству молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики успела запастись кормами. Сейчас у лошадей вдоволь сена и овса. Спортсмены ждут отмены карантина, чтобы приступить к тренировкам. На лето и осень были запланированы первенства и чемпионаты по конному спорту.

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