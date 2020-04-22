В центре Донецка установили памятник Антону Чехову
22 апреля в центре Донецка установили памятник классику русской литературы Антону Павловичу Чехову. Бронзовая фигура писателя удобно «расположилась» на Набережной Кальмиуса. Рядом находится вишневое дерево, Калининский мост и верная подруга чайка. Перед глазами Антона Павловича находится прекрасный вид на водную гладь реки.
— В принципе, получилось как задумывали. Нужно сказать, что при создании этой скульптуры ребята-литейщики пошли даже на некоторый эксперимент. Они делали соединения при помощи аргонной сварки и фигура Чехова получилась фактически без единого шва, и такой чайку удалось сделать, — рассказал Равиль Акмаев, автор памятника, известный донецкий художник и скульптор.
О том, что Чехов «поселится» на Набережной, стало известно еще в январе. Об этом рассказал сам автор на открытии выставки в Донецком художественном музее. Тогда Акмаев показал лишь эскиз будущего памятника.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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