В центре Донецка установили памятник Антону Чехову

22 Апр 2020 2020-04-22T23:46:07+03:00

Добавим, что в 2020 году отмечается 160-летие со дня рождения Антона Павловича Чехова. Фото: donetskafisha.ru

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22 апреля в центре Донецка установили памятник классику русской литературы Антону Павловичу Чехову. Бронзовая фигура писателя удобно «расположилась» на Набережной Кальмиуса. Рядом находится вишневое дерево, Калининский мост и верная подруга чайка. Перед глазами Антона Павловича находится прекрасный вид на водную гладь реки.

— В принципе, получилось как задумывали. Нужно сказать, что при создании этой скульптуры ребята-литейщики пошли даже на некоторый эксперимент. Они делали соединения при помощи аргонной сварки и фигура Чехова получилась фактически без единого шва, и такой чайку удалось сделать, — рассказал Равиль Акмаев, автор памятника, известный донецкий художник и скульптор.

О том, что Чехов «поселится» на Набережной, стало известно еще в январе. Об этом рассказал сам автор на открытии выставки в Донецком художественном музее. Тогда Акмаев показал лишь эскиз будущего памятника.

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ИСТОЧНИК KP.RU