В центре Донецка появилось новое граффити
В центре Донецка на плитах на набережной Кальмиуса появилось новое граффити. Столичные художники нарисовали триколор России, герб и надпись «Наш выбор – Россия!» Работа над граффити еще не завершена, специалистам осталось доработать некоторые детали.
Рисунок приобретает новые деталиФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
7 апреля 2014 года произошло историческое событие для Донбасса. Тогда была принята Декларация о суверенитете Донецкой Народной Республики, которая положила начало созданию нового государства.
Работа над граффити продолжаетсяФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
— Весной 2014-го мы сделали правильный выбор: это был первый и необходимый шаг в процессе восстановления исторической справедливости. Донбасс всегда был русским регионом, и его настоящее и будущее – в единстве с Россией. Ни война, ни прочие испытания не смогут воспрепятствовать нам в достижении главной цели. Мы будем продолжать и дальше следовать выбранному пути, — заявил Денис Владимирович в поздравлении с шестой годовщиной провозглашения государства.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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