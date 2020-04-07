2020-04-07T11:26:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ДНР: Мы сами выбираем – мыть ли руки, быть ли агрессивным

Донецкий психолог рассказал, как может измениться наше поведение во время карантина
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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В транспорте люди боятся тех, кто может быть простуженВ транспорте люди боятся тех, кто может быть простуженФото: Михаил ФРОЛОВ
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На днях с моим коллегой произошел неприятный случай. Он ехал на работу в старой, буквально «убитой» маршрутке, которых у нас большинство. Закашлялся. Несколько человек тут же обернулись. На лицах – паника. Предательский кашель не прекращался. Чем больше мой коллега пытался задержать дыхание, тем сильнее кашлял. Из глаз потекли слезы.

- Я просто подавился, товарищи, - смог он обратиться к пассажирам.

Те молчали, но не выдержал водитель. Резко затормозил, открыл дверь и приказал:

- Вылазь, с…ка!

Парень вышел, пошел пешком. Позже рассказывал мне, что буквально кожей ощутил: еще немного дней этой коронавирусной истерии, и за кашель могут избить.

- Это не удивительно, - говорит психолог, психотерапевт, к.м.н. Виктор Смирненко. – Страх иногда парализует все человеческое, что у нас есть. Но у каждого есть выбор – сотни вариантов. Принести хлеб пожилому соседу, почитать с ребенком книгу, или истерить. Худший вариант – это неприятие собственной ответственности. Ведь полиция, или врачи не проверят – мыл ли ты руки. Это исключительно твоя жизнь. Государство и не должно нам все организовывать. Медицинскую помощь – да. Но если вы хотите обмануть власть, гулять больным по улицам – скорее всего это удастся. И это ваша личная ответственность.

- Получается, человек случайно кашлянул, и рискует попасть в ряды прокаженных?

- Водитель маршрутки – не показатель. Они и до угрозы коронавируса не были учтивы с пассажирами. Тут вопрос к каждому из нас – кем ты хочешь быть в это непростое время? Мы уже прошли проверку шестилетним военным конфликтом. И увидели – как разделились люди – на патриотов, не патриотов. Потом эти группы начали разбираться внутри – кто более патриотичен и т.д. Мой прогноз – угроза инфекции уже не пошатнет наши ряды, но гигиену соблюдать нужно. И не только мыть руки, а и о внутреннем состоянии задумываться. Кому хлеба не принес, кого обидел? Скоро пандемия спадет, а вот чувство вины может остаться надолго.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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