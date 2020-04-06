2020-04-06T19:52:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ДНР: выявлено два новых случая заражения COVID-19

За все время диагностировали 5 случаев коронавируса в ДНР
Никита МАКАРЕНКОВОльга ГАЛЬСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments2
В ДНР выявлено два новых случая заражения COVID-19. Фото: yanao.ruВ ДНР выявлено два новых случая заражения COVID-19. Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

В Донецкой Народной Республике выявили еще два случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения.

У одного из пациентов при пересечении контрольного пункта въезда-выезда в Дебальцево была зафиксирована температура 38.

- «Скорая» увезла его в инфекционное отделение. В настоящее время состояние удовлетворительное, мужчина получает необходимое лечение, - сообщили в минздраве.

Второй случай выявлен у жительницы Республики, которая 1 апреля приехала из Российской Федерации. Женщина соблюдала режим самоизоляции, контакты были ограничены. Сейчас больная находятся на стационарном лечении, ее состояние удовлетворительное.

Напоминаем, что в случае появления признаков ОРВИ (температура, кашель, отдышка) необходимо срочно обратиться на круглосуточную горячую линию Министерства здравоохранения 277 с Феникса или (062) 303-27-72 с городского.

За все время по состоянию на 19 часов вечера 6 апреля в Донецкой Народной Республике диагностировали пять случаев заражения коронавирусной инфекцией. До сегодняшнего дня было три подтвержденных случая.

Первый был выявлен у жительницы, которая вместе с семьей на частном транспорте приехала из Москвы. Вторым зараженным в Республике оказался ее сын. 3 апреля было объявлено о третьем случае заражения - коронавирус выявили у 62-летнего жителя, который в марте ездил на Украину.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 6 апреля под наблюдением медиков в условиях стационарных отделений находится 136 человек. 13 302 человека – на домашней самоизоляции.

В соседней Луганской Народной Республике за все время было обнаружено четыре подтвержденных случая заболевания.

- У нас статистика не умалчивается, поэтому сегодня я уже подтверждаю новые цифры – это четыре заболевших. Если мы до этого говорили о профилактике проникновения инфекции на территорию Республики, сегодня мы должны говорить о противодействии распространению инфекции и о лечении тех больных, которые выявлены, - сообщила министр здравоохранения Республики Наталия Пащенко.

Первый заболевший коронавирусом житель Луганской Народной Республики выздоровел, но еще несколько дней он будет под наблюдением медиков, так как еще может быть носителем вируса.

Читайте также

Коронавирус в ЛНР, последние новости на 6 апреля 2020 года: четверо зараженных, новых случаев не выявили

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 6 апреля 2020 года (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Житель подконтрольной Киеву Попасной ранил из ружья сержанта ВСУ, который хотел отобрать автомобиль
«Проверяют на коронавирус!» В подконтрольном Украине Лисичанске от пневмонии умерла 8-летняя девочка
Группа чиновников во главе с экс-министром транспорта ДНР нанесла Республике ущерб на 17 миллионов рублей
Коронавирус в ДНР был выявлен еще у двух жителей
Донецкий медицинский университет вошел в топ-10 международного конкурса
Вместе с Донбассом музыканты из Италии, Чехии, Венгрии и России сыграли «Зиму» Вивальди
Денис Пушилин: В ДНР хватит сырья для производства более миллиона медицинских масок
Командование 25-й бригады ВСУ продало 460 тонн топлива фермерам и на заправки
Лечить коронавирус не готовы: Лишь один инфекционист работает в больнице подконтрольного Украине Рубежного
Денис Пушилин: Без помощи России нам просто нечем бы было выявлять коронавирус
В ЛНР готовят дублирующий состав докторов на случай массовой заболеваемости Covid-19
Украинские пограничники арестовали в подконтрольном Киеву Донбассе книгу Уинстона Черчилля «Никогда не сдавайтесь»
Новых случаев коронавируса в ДНР за сутки не выявили
В Луганске рассказали, когда семьи с детьми до трех лет получат гуманитарную помощь
«Оперся на москитную сетку!» В Краматорске пятилетний мальчик, получил тяжелые травмы, выпав из окна
В подконтрольной Украине Дружковке от коронавируса умер 84-летний мужчина
Развлечения в Донбассе на коронавирусном карантине: Взорвали банкомат «Ощадбанка», а деньги не украли
«Три села без света!» Минометным огнем украинские силовики повредили ЛЭП на юге ДНР
«Водитель был пьян!» В Донбассе погибли в аварии полковник ВСУ и подполковник погранслужбы Украины
Погода на день в Луганске: 6 апреля ожидается штормовой ветер и 11 градусов тепла