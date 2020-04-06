Коронавирус в ДНР: выявлено два новых случая заражения COVID-19

В Донецкой Народной Республике выявили еще два случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения.

У одного из пациентов при пересечении контрольного пункта въезда-выезда в Дебальцево была зафиксирована температура 38.

- «Скорая» увезла его в инфекционное отделение. В настоящее время состояние удовлетворительное, мужчина получает необходимое лечение, - сообщили в минздраве.

Второй случай выявлен у жительницы Республики, которая 1 апреля приехала из Российской Федерации. Женщина соблюдала режим самоизоляции, контакты были ограничены. Сейчас больная находятся на стационарном лечении, ее состояние удовлетворительное.

Напоминаем, что в случае появления признаков ОРВИ (температура, кашель, отдышка) необходимо срочно обратиться на круглосуточную горячую линию Министерства здравоохранения 277 с Феникса или (062) 303-27-72 с городского.

За все время по состоянию на 19 часов вечера 6 апреля в Донецкой Народной Республике диагностировали пять случаев заражения коронавирусной инфекцией. До сегодняшнего дня было три подтвержденных случая.

Первый был выявлен у жительницы, которая вместе с семьей на частном транспорте приехала из Москвы. Вторым зараженным в Республике оказался ее сын. 3 апреля было объявлено о третьем случае заражения - коронавирус выявили у 62-летнего жителя, который в марте ездил на Украину.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 6 апреля под наблюдением медиков в условиях стационарных отделений находится 136 человек. 13 302 человека – на домашней самоизоляции.

В соседней Луганской Народной Республике за все время было обнаружено четыре подтвержденных случая заболевания.

- У нас статистика не умалчивается, поэтому сегодня я уже подтверждаю новые цифры – это четыре заболевших. Если мы до этого говорили о профилактике проникновения инфекции на территорию Республики, сегодня мы должны говорить о противодействии распространению инфекции и о лечении тех больных, которые выявлены, - сообщила министр здравоохранения Республики Наталия Пащенко.

Первый заболевший коронавирусом житель Луганской Народной Республики выздоровел, но еще несколько дней он будет под наблюдением медиков, так как еще может быть носителем вируса.

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