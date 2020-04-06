Коронавирус в ЛНР, последние новости на 6 апреля 2020 года: четверо зараженных, новых случаев не выявили

В Луганской Народной Республике четыре официально подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией. Первый зараженный житель ЛНР уже выздоровел, но еще не выписан. Он является вирусоносителем, поэтому некоторое время проведет в больнице.

ОБРАБАТЫВАЮТ ОСТАНОВКИ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

Тем временем в Республике продолжают противодействовать распространению Covid-19. Главный санитарный врач государства Дмитрий Докашенко сообщил о начале обработки остановок и общественного транспорта.

- На сегодняшний момент, согласно решению противоэпидемической комиссии, обрабатывается общественный транспорт, и в городе Луганске начата обработка остановочных пунктов, - сказал он.

По словам Докашенко, подъезды на данный момент не обрабатываются.

ГОТОВЯТ ДУБЛИРУЮЩИЙ СОСТАВ ДОКТОРОВ

В Луганской Народной Республике проводят дополнительную подготовку докторов дублирующего состава на случай массовой заболеваемости коронавирусной инфекцией.

- С теми специалистами, которые на сегодняшний момент планируются как дублирующий состав в случае массового заболевания, проводятся тематические занятия, - сказал Дмитрий Докашенко.

Главный санврач Республики отметил, что подготовку проходят все врачи: от терапевтов и специалистов тех профильных направлений, которые будут перепрофилироваться под оказание помощи.

- Специалисты лабораторного звена – это преимущественно работники лаборатории полимеразных цепных реакций – являются сотрудниками лаборатории особо опасных инфекций и обладают навыками и знаниями по недопущению инфицирования тем материалом, с которым они работают. Специалисты лабораторий дополнительно прошли подготовку и в России, - сказал Докашенко.

ВРАЧИ «СКОРОЙ» ПРОШЛИ СПЕЦПОДГОТОВКУ

Также дополнительную подготовку для работы с зараженными Covid-19 прошли специалисты скорой помощи и участковые врачи Республики.

- На сегодняшний момент с инфицированными или гипотетически инфицированными пациентами в первую очередь работают врачи скорой помощи, - сообщил главный санврач.

Он рассказал, что в специальную подготовку входили все аспекты начиная от использования средств индивидуальной защиты и заканчивая тактикой по работе с такими пациентами на этапе транспортировки и дальнейшей обработки транспорта.

- Также с данными пациентами могут иметь дело наши участковые службы, - говорит Докашенко. - С ними также проведены занятия, где им доведено, как нужно избежать инфицирования при работе с такими пациентами.

Главный санврач Республики Дмитрий Докашенко рассказал об обстановке с коронавирусом. Фото: ЛИЦ

ПЕРЕДАЧА КОРОНАВИРУСА ОТ ЖИВОТНЫХ

Главный санитарный врач Республики рассказал, что медики ЛНР не выявили фактов передачи коронавируса через животных.

- Через животных такой фактор передачи коронавируса на сегодняшний момент не доказан, и мы не вводим ограничительных мероприятий, - сказал он.

Дмитрий Докашенко отметил, что коронавирус меньше всего живет на металлических поверхностях.

- Вирус живет от четырех до семи дней на различных поверхностях, - объясняет главный санврач ЛНР. - Меньше всего он живет на металле, больше живет на каких-то поверхностях, которые будут иметь более рыхлую структуру.

МАСКА ЭФФЕКТИВНА!

Маски нужно носить не только тем, кто «чихает». Главный санврач Луганской Народной Республики призвал жителей носить защитные маски для профилактики.

- Медицинская маска оказывает значительную защитную деятельность в закрытых помещениях, где одновременно пребывает большое количество людей, в том числе и в общественном транспорт, - говорит Дмитрий Докашенко. - Маска, конечно же, более эффективна больному человеку, или тому человеку, у которого есть кашель, но человек, который стоит рядом - его маска позволит избежать контакта этой мокроты в виде аэрозоля с его дыхательными путями. Таким образом, мы считаем, что маска эффективна, и ее следует применять.

МЫТЬ РУКИ НЕ МЕНЬШЕ 30 СЕКУНД

Обрабатывать руки нужно после любого контакта с предметами общественного пользования.

- Руки нужно обрабатывать с такой же частотой, с какой они контактируют с теми предметами, которые могут быть условно инфицированы: это дверные ручки, поручни в общественном транспорте, деньги, любой предмет, который находится в общем пользовании. Поэтому по мере такого контакта необходимо руки обрабатывать, - сказал Докашенко.

Он призвал жителей Республики не касаться грязными руками губ и глаз и напомнил о необходимости соблюдать гигиену, в частности, мыть руки перед едой.

Для обеззараживания достаточно помыть руки обычным мылом, но делать это следует тщательно и не менее 30 секунд, - порекомендовал главный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко.

Напомним, что в Луганской Народной Республики ужесточили режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Запрещены: работа кафе и ресторанов, торговых центров, спа-салонов и салонов красоты, бань, саун и другие виды предоставления услуг. Также запрещены прогулки в парках.

Кроме этого, ограничено движение транспорта и людей в двух городах: Красном Луче и Антраците из-за того, что в этих населенных пунктах проживает круг общения второго зараженного жителя Республики. Позже у двух жителей вышеперечисленных городов выявили Covid-19.

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