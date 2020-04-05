Коронавирус в ЛНР, последние новости на 5 апреля 2020 года: за все время в Республике выявлено четверо зараженных

В ЛНР зарегистрировали еще два случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Республике за все время выявили четверо зараженных. Об этом заявила министр здравоохранения Республики Наталия Пащенко в эфире телеканала «Луганск 24».

- Четыре заболевших зарегистрированы на утро 5 апреля. У нас статистика не умалчивается, поэтому сегодня я уже подтверждаю новые цифры – это четыре заболевших. Если мы до этого говорили о профилактике проникновения инфекции на территорию Республики, сегодня мы должны говорить о противодействии распространению инфекции и о лечении тех больных, которые сегодня выявлены. Все пациенты, которые были выявлены, находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести, - сообщила Пащенко.

Также министр отметила, что первый случай коронавируса был выявлен у жителя Славяносербского района. Еще три пациента – из Антрацита и Красного Луча.

Ранее сообщалось, что состояние первого заболевшего коронавирусом в ЛНР - удовлетворительное. Клиническое выздоровление уже наступило.

- Пациент проходит просто изоляцию в условиях стационара по той причине, что еще несколько дней после выздоровления он является вирусовыделителем. Когда мы уже троекратно сделаем ПЦР-тест и убедимся, что пациент не выделяет вирус, тогда мы его выпишем, - сообщила министр еще 3 апреля.

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