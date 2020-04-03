Коронавирус в ЛНР, последние новости на 3 апреля 2020 года: Единственный зараженный Covid-19 житель Республики выздоровел, но еще не выписан

Министр здравоохранения Луганской Народной Республики Наталия Пащенко сообщила, что на сегодняшний день под наблюдением медиков больше 600 человек. Стоит отметить, что в это число входят люди, которые после прибытия из-за границы находятся на самоизоляции и не имеют симптомов коронавирусной инфекции.

Также министр акцентировала внимание, что в ЛНР – только один подтвержденный случай заражения Covid-19.

- Никакая статистика не умалчивается. Действительно, у нас есть только один подтвердившийся случай коронавирусной инфекцией, - сказала Наталья Александровна. В этот период фиксировался рост заболеваний вирусными инфекциями, но на сегодняшний день он пошел на спад. Все нетипичные клинические случаи ОРВИ и пневмонии мы обследуем на наличие коронавируса и эти тесты являются отрицательными.

Зараженный коронавирусной инфекцией сейчас находится в четвертой городской больнице.

- На сегодняшний день его состояние удовлетворительное – клиническое выздоровление уже наступило, - заявила Пащенко. - Пациент проходит просто изоляцию в условиях стационара по той причине, что еще несколько дней после выздоровления он является вирусовыделителем. Когда мы уже троекратно сделаем ПЦР-тест и убедимся, что пациент не выделяет вирус, тогда мы его выпишем.

Глава здравоохранительного ведомства подчеркнула, что тестов для выявления коронавирусной инфекции в Республике достаточно, но их проводят не всем желающим.

- Тесты проводят тем, кто подлежит обсервации, также по необходимости делаем тест тем, кто прибыл из иностранных государств и находятся под наблюдением в течении 14 дней. В стационарных условиях с клиническими проявлениями скрининг делается всем, - говорит Наталия Пащенко. - Те, кто находится в домашней самоизоляции и не имеют признаков заболевания, не обследуются. По желанию, когда у человека появляется температура, он начинает переживать, что полностью обосновано, тест не делается. Решение о скрининге принимает врач, потому что у нас есть четкие признаки коронавирусной инфекции.

Министр рассказала, что находящиеся на обсервации в стационарных условиях жители получат больничный лист, который будет оплачен.

- Лица, которые наблюдаются в стационаре с клиническими признаками или вызывали на дом терапевта и находятся сегодня на домашнем лечении, с клиническими признаками, только эти пациенты получат больничный лист. На самоизоляции находятся люди, которые не имели контакта с коронавирусом, например, они прибыли из РФ или ДНР. В этом случае больничный лист не выдается, - сказала Наталия Александровна.

Также Пащенко отметила, что в Республике есть дефицит масок, перчаток и дезинфекторов, но он вызван большим спросом на эту продукцию.

- У нас в Республике налажено производство масок, ежедневно в продажу поступает больше двух тысяч масок. Но они очень быстро реализуются, потому что у наших жителей сейчас повышенная востребованность этой продукции. Дезсредства сейчас есть на складе, но также повышена их реализация, - сообщила она.

Министр здравоохранения подчеркнула, что дезинфицировать поверхности и руки можно и спиртосодержащими растворами.

- Также хочу обратить внимание, что нет никакой необходимости использовать в быту медицинские перчатки. Это и дорого, и они тонки. Можно использовать хозяйственные. Они многоразового использования и их можно обрабатывать дезинфектором и просто хозяйственным мылом. Самое главное – это мытье рук, - посоветовала Наталия Пащенко.

Кроме этого, Наталия Александровна поблагодарила Российскую Федерацию за помощь.

- Благодаря РФ мы выполняем все противоэпидемиологические меры, - говорит министр. - Это и информационная поддержка, это и поддержка в плане новых методик и разработок диагностики и лечения, это и материальная поддержка. Спасибо коллегам из России за помощь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прямая линия с министром здравоохранения ДНР Ольгой Долгошапко: о самом главном

Глава Минздрава проведет прямую линию на ТК «Юнион». В 20.00 жители начнут задавать министру волнующие вопросы о коронавирусе. «Комсомолка» соберет самое главное, что будут обсуждать в прямом эфире [обновляется] (подробности)