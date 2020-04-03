Прямая линия с министром здравоохранения ДНР Ольгой Долгошапко: о самом главном

Сегодня, 3 апреля, министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко проведет прямую линию с жителями Республики на тему противодействия распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и по другим злободневным вопросам. Прямой диалог состоится и с профильными специалистами Минздрава.

Напомним, что в Республике зарегистрировали два случая заболевания коронавирусной инфекцией. COVID-19 выявили у жительницы ДНР и ее маленького сына, вернувшихся из России.

19 марта супруги с ребенком на своей машине приехали из Москвы . Менее чем через неделю дончанка почувствовала недомогание и 29 марта позвонила на горячую линию Минздрава, с которой ей вызвали «скорую», и она была госпитализирована в инфекционное отделение. У больной был кашель, насморк, температура 37,4 градуса, потеря обоняния, рвота.

Температура повысилась и у ее сына. Сейчас мать с сыном находятся в отдельном боксе инфекционного отделения. Заболевание у них протекает в легкой форме.

Остальные члены семьи - 9-летняя дочь дончанки и ее родители - тоже сейчас под наблюдением врачей в инфекционном стационаре. Температура у всех нормальная. На здоровье не жалуются. Врачи продолжают наблюдать за ними, поскольку первые симптомы опасной инфекции могут появиться только на 14-й день.

Эпидситуация в ДНР остается контролируемой. Под наблюдением находятся 10 254 человека, в инфекционных стационарах - 131. У всех госпитализированных тесты показали отрицательный результат.

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