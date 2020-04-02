Глава ДНР ввел дополнительные меры по усилению режима повышенной готовности в связи с угрозой коронавируса

Сегодня Глава ДНР Денис Пушилин своим указом ввел дополнительные меры по усилению режима повышенной готовности в связи с угрозой коронавируса.

- На территории Донецкой Народной Республики зарегистрированы два случая заболевания коронавирусной инфекцией. Эту информацию мы обнародовали сразу же, как только был подтвержден диагноз. У пациентов болезнь проходит в легкой форме, их жизни ничего не угрожает, они получают все необходимое лечение, - отметил Пушилин.

Он заверил, что ситуация по выявленным случаям заражения коронавирусом полностью под контролем. А жизнь и здоровье граждан – важнее всего.

- Поэтому мы с сегодняшнего дня усиливаем режим повышенной готовности рядом дополнительных мер. Они отражены в изменениях в Указе «О введении режима повышенной готовности», - сообщил Глава ДНР.

Он обратил внимание на некоторые из мер.

Теперь граждане, прибывшие в Донецкую Народную Республику из Российской Федерации и Луганской Народной Республики, а также проживающие с ними лица обязаны соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней. При появлении первых респираторных симптомов необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения учреждений здравоохранения.

В период до 17 апреля режим самоизоляции обязаны соблюдать граждане в возрасте старше 65 лет, кроме лиц, нахождение которых на рабочем месте является критически важным. С гражданами, находящимися на самоизоляции, будет установлено оперативное взаимодействие и будет оказана адресная социальная помощь, в том числе с учетом их запросов, поступающих на горячую линию.

- Мы вынуждены запретить проведение развлекательных, культурных, спортивных и прочих мероприятий, в том числе в торгово-развлекательных центрах, парках и прочих местах массового посещения граждан. После 18:00 запрещена работа всех предприятий общественного питании, включая кафе и рестораны, за исключением обслуживания навынос и доставки заказов, - отметил Денис Пушилин.

Граждане обязаны в общественных местах соблюдать социальную дистанцию не менее одного метра. Руководители органов власти и предприятий всех форм собственности обязаны обеспечить соблюдение гражданами, включая работников, социальную дистанцию.

МВД, МГБ и органу, осуществляющему государственный санитарно-эпидемиологический надзор, поручено выявлять лиц, не соблюдающих требования самоизоляции и другие ограничения, действующие на период режима повышенной готовности.

- Мы настоятельно просим граждан на данный период воздержаться от посещения религиозных объектов, - подчеркнул Глава ДНР.

Также рекомендовано государственным органам, местным администрациям, предприятиям, учреждениям и организациям всех форм собственности перевести максимально возможное количество работников на дистанционный режим работы.

- Возможно, кому-то такие шаги покажутся чрезмерными, а кому-то, наоборот, слишком мягкими. Уверяю, взвешивалось очень много факторов, прежде чем было принято именно такое решение, - сказал Денис Пушилин. - Убежден, тот особый запас прочности характера и силы духа, присущий жителям Донбасса, позволит нам успешно справиться и с коронавирусом!

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