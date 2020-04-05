2020-04-05T12:18:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ДНР, последние новости на 5 апреля 2020 года: новых случаев заражения в Республике не выявлено

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на утро 5 апреля 2020 года
Никита МАКАРЕНКОВ
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Новых случаев заражения коронавирусом в ДНР не выявленоНовых случаев заражения коронавирусом в ДНР не выявлено
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За прошедшие сутки число зараженных коронавирусом в ДНР не изменилось – за все время инфекция выявлена у троих жителей Республики.

По данным Республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, за сутки под наблюдение взяты 14 человек. Семь из них госпитализированы, еще семь – на домашней самоизоляции.

- Всего под наблюдением в условиях стационарных отделений находится 131 человек. 12 551 человек – на самоизоляции, — сказано в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Республики.

Ранее сообщалось, что первый случай заражения коронавирусной инфекцией в Республике был выявлен у жительницы, которая вместе с семьей на частном транспорте приехала из Москвы 19 марта. Меньше чем через неделю она почувствовала недомогание и 29 марта позвонила на горячую линию Минздрава. Женщину госпитализировали в инфекционное отделение. Вторым зараженным в Республике оказался сын первой заболевшей.

3 апреля было объявлено о третьем случае заражения в Республике - коронавирус выявили у 62-летнего жителя, который в марте ездил на Украину.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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