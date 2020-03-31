В ДНР выявили первый случай заболевания коронавирусом

У жительницы ДНР обнаружили коронавирус. 19 марта вместе с мужем и маленьким сыном она приехала в ДНР из Москвы на частном транспорте. Об этом сообщила министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко.

- 24 марта она почувствовала недомогание и 29 марта позвонила на горячую линию Министерства здравоохранения ДНР, с которой ей вызвали скорую помощь, и она была госпитализирована в инфекционное отделение. У больной наблюдались следующие симптомы: кашель, насморк, повышенная температура 37,4, потеря обоняния и рвота, - сообщила министр. - На данный момент самочувствие больной удовлетворительное, температура в норме, она получает все необходимое лечение.

Жительница, у которой обнаружили коронавирус - не работает, а поэтому имела ограниченный круг контактов.

- Кроме мужа и сына она общалась с дочерью девяти лет, своими матерью и отцом. Все они госпитализированы. О результатах их теста на коронавирусную инфекцию мы обязательно проинформируем. Обращаю внимание, что в данном случае сработали те меры, которые в Республике были предусмотрены, а именно, в данном случае обращение на горячую линию Министерства здравоохранения, а также перевод школьников на дистанционное обучение, в связи с чем дочь инфицированной пациентки не имела контактов с детьми.

Сейчас выявляются все контакты данной семьи для изолирования и прохождения дальнейшего тестирования. Министерство здравоохранения напоминает о необходимости соблюдения всех мер безопасности для предотвращения распространения коронавируса в ДНР.

Ранее сообщалось, что под наблюдением медиков в ДНР находится 131 человек с подозрением на коронавирус. Больше восьми тысяч человек на самоизоляции.

В ЛНР коронавирусная инфекция подтверждена у одного жителя Республики.

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