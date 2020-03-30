У жителя ЛНР подтвердили коронавирус

В ЛНР подтвердили, что у них есть первый заболевший коронавирусом житель. Сейчас он проходит лечение в Луганской городской многопрофильной больнице № 4. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко.

- У нас подтвердилось заражение жителя коронавирусом. Он находится на излечении в боксированном отделении, - сказал Докашенко. - По госпитализированному проводятся дополнительные тесты. В целом у нас в Республике исполняются все поручения и указы Главы ЛНР Леонида Пасечника, а также все решения чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии (ЧСПК) при Правительстве ЛНР, - заверил главврач Республиканской СЭС.

О том, что в Республике впервые тест на коронавирусную инфекцию дал положительный результат, заявила два дня назад министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

- Выявлен первый положительный тест на коронавирус у нашего пациента, - сказала Наталия Александровна. - Это еще не окончательный диагноз, но это уже первый звоночек, который должен насторожить, и население в том числе. Он требует подтверждения.

Пащенко отметила, что житель Славяносербского района вернулся на территорию ЛНР из-за границы и проходил меры самоизоляции.

- Поэтому тот факт, что он находился на самоизоляции, надеюсь, очень положительно скажется на эпидемической ситуации, - сказала министр. - Пациент находится в удовлетворительном состоянии, температура тела нормальная, вирус не представляет сегодня опасности для его жизни.

Кроме этого, уже определен круг лиц, которые контактировали с пациентом.

- К счастью, это совсем ограниченный круг лиц – это семья, которая сегодня уже осмотрена докторами, - рассказала министр.

Напомним, Луганская городская многопрофильная больница №4 входит в перечень лечебных учреждений, подготовленных Министерством здравоохранения ЛНР для госпитализации пациентов с симптомами заражения COVID-19.

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