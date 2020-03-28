У жителя ЛНР - положительный тест на коронавирус

В Луганской Народной Республике впервые тест на коронавирусную инфекцию дал положительный результат. Об этом заявила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

- Выявлен первый положительный тест на коронавирус у нашего пациента, - говорит Наталия Александровна. - Я хочу сказать, что это еще не окончательный диагноз, но это уже первый звоночек, который должен насторожить, и население в том числе. Он требует подтверждения, нам потребуется несколько суток для того, чтобы подтвердить или исключить данный диагноз.

Пащенко отметила, что мужчина вернулся на территорию ЛНР из-за границы и проходил меры самоизоляции.

- Поэтому тот факт, что он находился на самоизоляции, надеюсь, очень положительно скажется на эпидемической ситуации, - сказала министр.

Руководитель здравоохранительного ведомства рассказала, что положительный тест был выявлен у жителя Славяносербского района. Он был госпитализирован в боксированное отделение после первых признаков заражения Covid-19.

- Уже начато и лечение, и обследование, - говорит Наталия Пащенко. - Сегодня уже пациент находится в удовлетворительном состоянии, температура тела нормальная, вирус не представляет сегодня опасности для его жизни.

Кроме этого, Пащенко подчеркнула, что уже определен круг лиц, которые контактировали с пациентом.

- К счастью, это совсем ограниченный круг лиц – это семья, которая сегодня уже осмотрена докторами, - рассказала министр.

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