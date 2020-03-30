Ситуация с коронавирусом в ДНР на 30 марта: под наблюдением медиков в стационарах находятся 118 человек

На сегодняшний день эпидситуация в Донецкой Народной Республике остается стабильной. Случаев заболеваний COVID-19 в ДНР не зарегистрировано. Об этом сегодня сообщила министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко.

- Под наблюдением медиков в инфекционных стационарах 118 человек. Они находятся в удовлетворительном состоянии. На домашней самоизоляции – 7 тысяч 866 человек, - сказала министр.

Она отметила, что за последние три дня произошел большой рост жителей, находящихся на самоизоляции. Это связано с приездом людей из-за границы. Как известно, каждый прибывший в Республику подписывает на пункте пропуска документ о самоизоляции, которую обязан соблюдать в течение 14 дней. Таких жителей теперь будут контролировать на дому участковые врачи вместе с сотрудниками полиции.

ДНР готова к встрече с коронавирусной инфекцией. Медики наработали положительный опыт лечения пациентов на свином гриппе. Врачи проинструктированы, кто на каком этапе подключается.

Напомним, что при Главе ДНР Денисе Пушилине создан межведомственный штаб по противодействию новой коронавирусной инфекции. Оперативный штаб работает и в Министерстве здравоохранения.

Специалисты каждый день отслеживают ситуацию. Несмотря на то, что школьники и студенты на карантине, а все массовые культурные и спортивные мероприятия отменены, Республика живет в обычном ритме.

- У нас по-прежнему работает общественный транспорт, магазины. Тотального карантина пока нет, - сказала Ольга Николаевна.

В ДНР продолжает работу горячая линия Минздрава, на которую можно позвонить по короткому номеру 277 с мобильного оператора «Феникс» или по стационарному телефону (062) 303-27-72.

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