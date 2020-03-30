2020-03-30T13:10:34+03:00
Политика

Ситуация с коронавирусом в ДНР на 30 марта: под наблюдением медиков в стационарах находятся 118 человек

На сегодня в Республике ни одного подтвержденного случая заболевания COVID-2019 не зарегистрировано
Роман ПОБЕРЕЖНЮКАнатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко отметила, что эпидситуация в Республике остается стабильнойМинистр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко отметила, что эпидситуация в Республике остается стабильнойФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Изменить размер текста:

На сегодняшний день эпидситуация в Донецкой Народной Республике остается стабильной. Случаев заболеваний COVID-19 в ДНР не зарегистрировано. Об этом сегодня сообщила министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко.

- Под наблюдением медиков в инфекционных стационарах 118 человек. Они находятся в удовлетворительном состоянии. На домашней самоизоляции – 7 тысяч 866 человек, - сказала министр.

Она отметила, что за последние три дня произошел большой рост жителей, находящихся на самоизоляции. Это связано с приездом людей из-за границы. Как известно, каждый прибывший в Республику подписывает на пункте пропуска документ о самоизоляции, которую обязан соблюдать в течение 14 дней. Таких жителей теперь будут контролировать на дому участковые врачи вместе с сотрудниками полиции.

ДНР готова к встрече с коронавирусной инфекцией. Медики наработали положительный опыт лечения пациентов на свином гриппе. Врачи проинструктированы, кто на каком этапе подключается.

Напомним, что при Главе ДНР Денисе Пушилине создан межведомственный штаб по противодействию новой коронавирусной инфекции. Оперативный штаб работает и в Министерстве здравоохранения.

Специалисты каждый день отслеживают ситуацию. Несмотря на то, что школьники и студенты на карантине, а все массовые культурные и спортивные мероприятия отменены, Республика живет в обычном ритме.

- У нас по-прежнему работает общественный транспорт, магазины. Тотального карантина пока нет, - сказала Ольга Николаевна.

В ДНР продолжает работу горячая линия Минздрава, на которую можно позвонить по короткому номеру 277 с мобильного оператора «Феникс» или по стационарному телефону (062) 303-27-72.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР ввели жесткие меры за невыполнение правил карантина: что грозит нарушителям

Депутат Народного совета Республики Анастасия Селиванова рассказала, какие санкции будут применены (подробнее)

У жителя ЛНР - положительный тест на коронавирус

Министр здравоохранения Республики рассказала, что это не окончательный диагноз, но уже первый звоночек (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"Люди не успеют на работу, а компенсаций никто платить не будет". Киев ждет коллапс после остановки общественного транспорта из-за коронавируса
Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра, рассказал, как Киев и незалежная готовятся к жизни без общественного транспорта с первого рабочего дня
Эдуард Басурин: Случаев коронавируса в ДНР не зафиксировано. В магазинах ничего не сметают. Кинотеатры работают. В школах и вузах - плановые каникулы. Паники нет
Об этом представитель командования Донецкой народной республики рассказал нашему обозревателю Александру Гамову
Новости 24
Жителей ДНР, находящихся на самоизоляции, будут контролировать на дому участковые врачи и сотрудники полиции
В Макеевке травмирован проходчик шахты «Холодная Балка»
На автозаправках ДНР на два рубля подешевел газ
Сотрудники Красного Креста раздавали в Донбассе продукты и гигиенические средства
Под Донецком украинские военные обстреляли Васильевскую насосную станцию во время пересменки работников
Обстрелы ДНР: Три дома и котельная повреждены в поселке недалеко от Донецка
Четыре человека погибли в страшной аварии под Шахтерском
В подконтрольном Киеву Мариуполе уже пять человек заболели коронавирусом
Погода на день в Луганске: 30 марта утром ожидается сильный туман и до 15 градусов тепла
Погода на день в Донецке: 30 марта будет тепло - до 16 градусов
Донецкий дизайнер Светлана Топалова запустила собственную линейку модных защитных масок
«Он прожил всю войну и не имеет права умереть сейчас»: В донецкий приют из обстреливаемого Октябрьского привезли пса с инсультом
Украинские военные открыли массированный огонь по участку разведения сил в Петровском
Больше 60 украинских солдат из-за коронавируса службе предпочли «гражданку»