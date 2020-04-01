2020-04-01T21:02:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Второй случай коронавируса в ДНР: COVID-19 выявили у ребенка первой заболевшей жительницы Республики

Первый случай обнаружения коронавируса в ДНР был выявлен у жительницы Республики вчера
Никита МАКАРЕНКОВОльга ГАЛЬСКАЯ
Поделиться:
COVID-19 выявили у ребенка первой заболевшей жительницы РеспубликиCOVID-19 выявили у ребенка первой заболевшей жительницы РеспубликиФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В среду вечером, 1 апреля, Министерство здравоохранения ДНР сообщило, что в этот день был выявлен второй случай заболевания COVID-19 в Донецкой Народной Республике.

Коронавирусную инфекцию выявили у ребенка жительницы Республики, у которой за день до этого был подтвержден COVID-19.

- Заболевание у мамы и ребенка протекает в легкой форме, они находятся в отдельной боксированной палате в инфекционном отделении, получают необходимое лечение.

Состояние остальных членов семьи, которые находятся под наблюдением врачей в условиях инфекционного отделения, удовлетворительное, температура тела у всех нормальная, жалоб нет. Их тесты на COVID-19 отрицательные.

Напомним, первый случай обнаружения коронавируса был выявлен в Республике вчера. Его обнаружили у жительницы, которая ранее приехала с семьей из Москвы. 24 марта она почувствовала недомогание и 29 марта позвонила на горячую линию Министерства здравоохранения. Она была госпитализирована в инфекционное отделение.

- У больной наблюдались кашель, насморк, повышенная температура 37.4, потеря обоняния и рвота, - сообщила министр здравоохранения Ольга Долгошапко.

Ранее сообщалось о том, что за прошлые сутки под наблюдение медиков в инфекционные стационары приняли 12 человек. Стоит понимать, что это не зараженные коронавирусной инфекцией, а лишь возможные ее носители. Именно для выявления или отрицания диагноза они находятся под наблюдением медиков. Всего по ранним сообщением в стационарах Республики находится 126 человек. Также за минувшие сутки 17 человек были выписаны.

На домашней самоизоляции в Донецкой Народной Республике находятся - 9 410 человек, из них 8 178 - ранее пересекли государственную границу.

Читайте также

В ДНР выявили первый случай заболевания коронавирусом

Коронавирус в ДНР выявили у женщины, которая приехала из Москвы (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Недооценили обстановку»: Чиновники укатили на загранкурорты в разгар эпидемии
Некоторые крупные и мелкие госслужащие отправились в отпуск даже после введении в их регионах мер повышенной готовности из-за коронавируса. Часть из них после возвращения уже ушли в отставку
Новости 24
Правительство России поспособствовало возвращению их-за границы всех туристов ДНР
ДНР закроет три таможенных поста на границе с ЛНР 2 апреля
В ДНР приостанавливают работу музеи и библиотеки
В ДНР за сутки госпитализировали 12 человек с подозрением на коронавирус
В Минздраве рассказали о состоянии заболевшей коронавирусом жительницы ДНР
«Комбриг наши деньги украл!» В Донбассе семь человек были покалечены в драке нацгвардейцев и солдат 59-й бригады ВСУ
Украинские военные из Песок выпустили противотанковую ракету по Донецку
Контролирующие органы ЛНР пока не будут проводить проверки
Украинские военные в Донецке за сутки разрушили семь жилых домов
В ЛНР с 1 апреля приостановлена работа нотариусов, БТИ и ЗАГСов
В Горловке в результате обстрела повреждены восемь автобусов и четыре троллейбуса
В Луганске не состоится парад 1 мая из-за угрозы коронавируса
Запуск платежных терминалов в ДНР: в апреле все должно заработать
Украинские боевики обстреляли ДНР из 122-миллиметровых гаубиц
Погода на день в Луганске: 1 апреля переменная облачность, до +7
Погода на день в Донецке: 1 апреля будет облачным, до +7 градусов