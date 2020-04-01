Второй случай коронавируса в ДНР: COVID-19 выявили у ребенка первой заболевшей жительницы Республики

В среду вечером, 1 апреля, Министерство здравоохранения ДНР сообщило, что в этот день был выявлен второй случай заболевания COVID-19 в Донецкой Народной Республике.

Коронавирусную инфекцию выявили у ребенка жительницы Республики, у которой за день до этого был подтвержден COVID-19.

- Заболевание у мамы и ребенка протекает в легкой форме, они находятся в отдельной боксированной палате в инфекционном отделении, получают необходимое лечение.

Состояние остальных членов семьи, которые находятся под наблюдением врачей в условиях инфекционного отделения, удовлетворительное, температура тела у всех нормальная, жалоб нет. Их тесты на COVID-19 отрицательные.

Напомним, первый случай обнаружения коронавируса был выявлен в Республике вчера. Его обнаружили у жительницы, которая ранее приехала с семьей из Москвы. 24 марта она почувствовала недомогание и 29 марта позвонила на горячую линию Министерства здравоохранения. Она была госпитализирована в инфекционное отделение.

- У больной наблюдались кашель, насморк, повышенная температура 37.4, потеря обоняния и рвота, - сообщила министр здравоохранения Ольга Долгошапко.

Ранее сообщалось о том, что за прошлые сутки под наблюдение медиков в инфекционные стационары приняли 12 человек. Стоит понимать, что это не зараженные коронавирусной инфекцией, а лишь возможные ее носители. Именно для выявления или отрицания диагноза они находятся под наблюдением медиков. Всего по ранним сообщением в стационарах Республики находится 126 человек. Также за минувшие сутки 17 человек были выписаны.

На домашней самоизоляции в Донецкой Народной Республике находятся - 9 410 человек, из них 8 178 - ранее пересекли государственную границу.

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