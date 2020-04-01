Коронавирус в ДНР, последние новости на 1 апреля 2020 года: один заболевший, под наблюдением медиков 126 человек

По состоянию на 1 апреля 2020 года в ДНР зарегистрирован один случай заболевания COVID-19. Жительница на автомобиле приехала 19 марта с мужем и маленьким сыном из Москвы. Менее чем через неделю она почувствовала недомогание и 29 марта позвонила на горячую линию МЗ ДНР, с которой ей вызвали Скорую, и она была госпитализирована в инфекционное отделение. У больной был кашель, насморк, температура 37,4 градуса, потеря обоняния, рвота.

- Сейчас самочувствие пациентки удовлетворительное, температура в норме, она получает все необходимое лечение, - сказала «КП» министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко.

На сегодня под наблюдением медиков в инфекционных стационарах 126 человек. Они находятся в удовлетворительном состоянии. На домашней самоизоляции – 9410 человек, из них 8178 - пересекли государственную границу.

При Главе ДНР Денисе Пушилине создан межведомственный штаб по противодействию новой коронавирусной инфекции. Специальные органы по противодействию распространения новой напасти функционируют при каждом министерстве. Оперативный штаб работает и в Минздраве.

В ДНР продолжает работу горячая линия МинздраваФото: Алексей БУЛАТОВ

- На случай появления большого количества больных коронавирусом и тех, кто будет на самоизоляции, нам потребуются две группы волонтеров. Наберем их из числа студентов. Первая будет помогать участковым врачам следить за соблюдением жителями самоизоляции. Вторую задействуем в обходах дворов. Сейчас обучаем волонтеров тому, как правильно общаться с пожилыми людьми, которым нужно будет приносить продукты, лекарства, выносить мусор. Этим могут заниматься не обязательно будущие медики. Данный проект отработаем совместно с общественной организацией «Молодая Республика», - сообщила руководитель Минздрава.

В ДНР продолжает работу горячая линия Минздрава, на которую можно позвонить по короткому номеру 277 с мобильного оператора «Феникс» или по стационарному телефону (062) 303-27-72.

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