2020-04-01T16:52:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ДНР, последние новости на 1 апреля 2020 года: один заболевший, под наблюдением медиков 126 человек

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 1 апреля 2020 года
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Ольга Николаевна рассказала, что больным и тем, кто буде на длительном карантине, помогут волонтерыОльга Николаевна рассказала, что больным и тем, кто буде на длительном карантине, помогут волонтерыФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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По состоянию на 1 апреля 2020 года в ДНР зарегистрирован один случай заболевания COVID-19. Жительница на автомобиле приехала 19 марта с мужем и маленьким сыном из Москвы. Менее чем через неделю она почувствовала недомогание и 29 марта позвонила на горячую линию МЗ ДНР, с которой ей вызвали Скорую, и она была госпитализирована в инфекционное отделение. У больной был кашель, насморк, температура 37,4 градуса, потеря обоняния, рвота.

- Сейчас самочувствие пациентки удовлетворительное, температура в норме, она получает все необходимое лечение, - сказала «КП» министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко.

На сегодня под наблюдением медиков в инфекционных стационарах 126 человек. Они находятся в удовлетворительном состоянии. На домашней самоизоляции – 9410 человек, из них 8178 - пересекли государственную границу.

При Главе ДНР Денисе Пушилине создан межведомственный штаб по противодействию новой коронавирусной инфекции. Специальные органы по противодействию распространения новой напасти функционируют при каждом министерстве. Оперативный штаб работает и в Минздраве.

В ДНР продолжает работу горячая линия Минздрава Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ДНР продолжает работу горячая линия МинздраваФото: Алексей БУЛАТОВ

- На случай появления большого количества больных коронавирусом и тех, кто будет на самоизоляции, нам потребуются две группы волонтеров. Наберем их из числа студентов. Первая будет помогать участковым врачам следить за соблюдением жителями самоизоляции. Вторую задействуем в обходах дворов. Сейчас обучаем волонтеров тому, как правильно общаться с пожилыми людьми, которым нужно будет приносить продукты, лекарства, выносить мусор. Этим могут заниматься не обязательно будущие медики. Данный проект отработаем совместно с общественной организацией «Молодая Республика», - сообщила руководитель Минздрава.

В ДНР продолжает работу горячая линия Минздрава, на которую можно позвонить по короткому номеру 277 с мобильного оператора «Феникс» или по стационарному телефону (062) 303-27-72.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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