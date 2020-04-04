«Красный крест» продолжает свою миссию в Донбассе

Несмотря на тяжелое эпидемиологическое положение в мире и обострение ситуации на линии фронта в Донбассе, международный комитет «Красный крест» приостанавливает свою миссию ни на минуту.

Гуманитарный конвой встречали и дезинфицировали на контрольно-пропускном пункте «Еленовка» между Республикой и Украиной с соответствующим таможенным оформлением. Несмотря на закрытие границ, работа международных миссий является исключением и не может быть приостановлена.

В Донецк прибыл гуманитарный конвой от международного комитета «Красного креста»Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецк прибыл гуманитарный конвой от международного комитета «Красного креста»Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Ждали прибытия долгожданного конвоя в Донецк с 9 часов утра, но фуры приехали около 16 часов дня. Разгрузка проходила на центральном складе международного комитета на окраине города.

«Красный крест» оказывает поддержку людям, которые пострадали в результате боевых действий. В гуманитарные наборы входят продукты питания, средства гигиены и медикаменты. Также в определенных случаях выделяются строительные материалы.

- В этом конвое мы привезли около 10 тонн медикаментов для жителей Донбасса и около 10 000 гигиенических наборов. Это первый гуманитарный конвой, который мы смогли завести после закрытия границ, - говорит глава офиса международного комитета в Донецке Сирил Жорена.

Глава офиса международного комитета в Донецке Сирил ЖоренаФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Глава офиса международного комитета в Донецке Сирил ЖоренаФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Он выразил надежду, что в ближайшее время «Красный крест» сможет завести гуманитарные конвои с препаратами и медикаментами, которые будут необходимы для борьбы с коронавирусом.

- Мы передадим медикаменты в больницы, где нуждающиеся смогут получить их бесплатно. Помимо всего прочего мы продолжаем обеспечивать продуктами питания пожилых людей, которые проживают на линии соприкосновения. Также мы предпринимаем все возможные действия, чтобы часть из предметов прибывших пару дней назад, для борьбы с коронавирусом в Киев, попала на эту территорию, - говорит Сирил Жорена. - В очередной раз призываем все стороны конфликта не стрелять по гражданскому населению и инфраструктуре, которая особенно важна в условиях нынешнего кризиса.

Несмотря на закрытие границ, работа международных миссий является исключением и не может быть приостановленаФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

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