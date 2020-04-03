Коронавирус в ДНР: выявлен третий случай заражения

3 Апр 2020 2020-04-03T20:00:57+03:00

В ДНР - третий случай Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирус в ДНР обнаружили у 62 - летнего больного

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Вечером 3 апреля пришла тревожная новость - коварный вирус нашли у 62 - летнего жителя Республики. об этом сообщил Минздрав ДНР.

- В результате проведенного исследования зарегистрирован третий случай заболевания COVID-19 у жителя Донецкой Народной Республики, который в марте выезжал на территорию Украины, - сообщили в ведомстве.

. Больной госпитализирован в инфекционное отделение, его состояние удовлетворительное, температура 37,1, кашля и одышки нет. Его супруга, пенсионер, изолирована, о результатах ее тестирования будет сообщено дополнительно. Выявлен круг общения для изоляции и тестирования. Все контактировавшие с этими людьми находятся в режиме самоизоляции.

Напомним, 31 марта стало известно о первом случае коронавируса в Донецкой Народной Республике. Его выявили у жительницы, которая 19 марта вместе с мужем и маленьким сыном приехала из Москвы на машине.

Вечером следующего дня стало известно, что второй случай коронавируса в Республике выявили у ребенка первой заболевшей.

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ИСТОЧНИК KP.RU