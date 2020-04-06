Коронавирус в ДНР, последние новости на 6 апреля 2020 года: трое зараженных, новых случаев не выявили

В конце прошлой недели министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко провела для жителей прямую линию на тему противодействия распространения коронавируса COVID-19. Откровенный диалог проходил со специалистами Минздрава.

КАК ОТКРЫТЬ БОЛЬНИЧНЫЙ

Людей интересовало, когда циркуляция коронавирусной инфекции COVID-19 пойдет на спад и можно будет с облегчением выдохнуть.

- Никто в мире не может спрогнозировать, насколько еще это затянется. Вирус не изучен (ему всего три месяца), не знаем, как на него действует высокая температура. Если жители будут соблюдать правила личной гигиены, социальную дистанцию, а врачи своевременно изолировать тех, кто заболел или у кого есть какие-то признаки заболевания, то так мы не допустим коронавирус в наши семьи, - рассказала главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения ДНР Елена Чебалина.

В Республику продолжают возвращаться жители. Все они автоматически оказываются на 14-дневном карантине дома. В этой связи работающих граждан интересует: «Как открыть больничный?»

- По прибытию все заполнившие на контрольно-пропускных пунктах бланки информированного добровольного согласия на самоизоляцию обязаны об этом сообщить своему участковому врачу (терапевту или семейному врачу). Именно участковые службы выдают больничные. Туда находящиеся под наблюдением должны дважды в день передавать уровень температуры своего тела. В больничных листах в графе «Диагноз» будут писать «Карантин по COVID-19», - разъяснила министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко.

Ольга Николаевна призвала жителей быть благоразумными и ограничить свои поездки в Россию. Через Украину проезд закрыт полностью. Фото: МЗ ДНР

НЕ ИСЧЕЗНУТ ЛИ ЛЕКАРСТВА

Донетчане спрашивали: «Не прекратятся ли из-за коронавируса поставки лекарств из России?»

- Российская Федерация сфокусировалась в борьбе с коронавирусной инфекцией и ограничила вывоз со своей территории соответствующих лекарственных препаратов, масок, халатов, а также материалов, из которых изготавливают эти самые средства индивидуальной защиты. В то же время все остальные лекарства продолжают завозить из России. Жизненно необходимые грузы, в том числе продукты питания, бытовая химия и предметы гигиены, через границу не прекращают идти круглосуточно, - рассказала глава Минздрава.

МАСКИ ИЗ ПЕЛЕНОК

- В аптеках нет масок. Что делать? – спрашивали дозвонившиеся.

- Обезопасить себя очень просто. Одноразовые медицинские маски, к которым многие привыкли, появились недавно. Всегда инфекционисты пользовались масками, которые шили из бинта, марли, - рассказала Елена Чебалина. – Они гораздо удобнее в использовании, чем одноразовые. Не вызывают аллергии, в них легче дышать. Если одноразовую маску можно использовать только два часа, то многоразовую - стирают, кипятят и гладят утюгом.

Сейчас материал для пошива масок завезти в Республику трудно. Выход предложила Ольга Долгошапко.

- За 14 дней самоизоляции можно столько масок нашить! – продолжает Ольга Николаевна. – В дело пойдут старые простыни, пододеяльники, наволочки. Возможно, старое ситцевое детское белье, пеленки, которые у кого-то лежат на память о маленьких детях. Можно сейчас из них сделать красивые и более полезные с гигиенической точки зрения маски, нежели с искусственного материала.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ОТДЕЛЕНИЯ ПЕРЕПРОФИЛИРУЮТ В ИНФЕКЦИОННЫЕ

- Достаточно ли инфекционных больниц в Республике?

- На сегодня для приема пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию у нас специально подготовлено больше десяти инфекционных стационаров в Горловке, Донецке, Макеевке, Торезе, Амвросиевке. На очереди – Енакиево. В случае эпидемии госпитальные базы могут быть развернуты практически во всех больницах, - сообщила глава Минздрава.

Пациентов, которые поступают в стационары с подозрением на COVID-19, кладут в боксы.

- Бокс - это палата, которая может существовать отдельно от всего отделения. В эту палату врачи и медперсонал попадают в специальном обмундировании через улицу. Там не только койка, но и душ, унитаз, раковина. В боксах пациентов лечат и кормят, - рассказала Елена Чебалина.

Ольга Долгошапко добавила, что в Республике продолжается перепрофилирование терапевтических отделений в инфекционные.

ЧТО БУДЕТ С ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ

- Такая ситуация. Человеку в стационере поставили диагноз коронавирус, а у него дома остались домашние животные. Их дезинфицируют вместе с квартирой?

- До приезда сотрудников санэпидстанции домашних животных надо пристроить к соседям или родственникам. Специалисты специальным раствором обработают не только комнату, где находился больной, но и всю квартиру, лестничную клетку и лифтовый холл. В продезинфицированное помещение можно будет заходить уже сразу после проветривания, - пояснила главный государственный санитарный врач Республики Мирослава Романченко.

- Делают ли тесты на коронавирус людям с пневмонией, а также в случае летального исхода?

- Тесты проводят лицам, у которых подозревают новую коронавирусную инфекцию. Это люди, приехавшие из стран, где сейчас бушует COVID-19, или те, кто контактировал с инфицированным человеком. Делать тесты на коронавирус всем подряд нет смысла, - отметила главный специалист по инфекционным болезням Минздрава.

- Сейчас в социальных сетях обсуждают, что прививка от туберкулеза спасает от коронавируса. Так ли это?

На этот вопрос ответила Ольга Николаевна:

- Самую первую вакцинацию от туберкулеза проводят в роддоме. Во взрослом возрасте прививка менее эффективна. Навряд ли у нее есть перекрестный иммунитет от коронавируса. COVID-19 еще не исследован.

РЕЖИМ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ УСИЛИЛИ

На сегодня в ДНР зарегистрировали три случая заболевания коронавирусной инфекцией. О первом стало известно 31 марта. Его выявили у жительницы, которая 19 марта вместе с мужем и маленьким сыном приехала из Москвы на машине. Вечером следующего дня стало известно, что второй случай коронавируса в Республике выявили у 2-ленего ребенка первой заболевшей. О третьем случае заражения было объявлено 3 апреля. COVID-19 выявили у 62-летнего жителя, который в марте ездил на Украину.

По словам врачей, сейчас состояние всех троих удовлетворительное. Всего под наблюдением в инфекционных стационарах находится 136 человек. 13 302 - на самоизоляции. Выписаны с отрицательными тестами на COVID-19 - 43 человека.

В связи с угрозой коронавируса Глава ДНР Денис Пушилин своим указом ввел дополнительные меры по усилению режима повышенной готовности.

Теперь жители, приехавшие из России или соседней Республики, а также проживающие с ними обязаны соблюдать режим самоизоляции 14 дней. До 17 апреля на домашнем карантине должны быть люди старше 65 лет, кроме тех, нахождение кого на рабочем месте является критически важным.

После 18.00 запрещена работа кафе и ресторанов, за исключением обслуживания навынос и доставки заказов. В общественных местах жители обязаны соблюдать социальную дистанцию не меньше одного метра. Также власти Республики попросили какое-то время не посещать храмы.

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