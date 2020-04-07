2020-04-07T11:08:43+03:00
Общество

Глава ДНР Денис Пушилин: Мы будем продолжать и дальше следовать выбранному в 2014 году пути

Глава Республики поздравил жителей с шестой годовщиной провозглашения государства
Никита МАКАРЕНКОВ
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Глава Республики поздравил жителей с шестой годовщиной провозглашения государстваГлава Республики поздравил жителей с шестой годовщиной провозглашения государстваФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Сегодня Донецкая Народная Республика отмечает шестую годовщину провозглашения государства. 7 апреля 2014 года была принята Декларация о суверенитете Донецкой Народной Республики. Жителей с этим важным днем поздравил Денис Пушилин.

- Весной 2014-го мы сделали правильный выбор: это был первый и необходимый шаг в процессе восстановления исторической справедливости. Донбасс всегда был русским регионом, и его настоящее и будущее – в единстве с Россией. Ни война, ни прочие испытания не смогут воспрепятствовать нам в достижении главной цели. Мы будем продолжать и дальше следовать выбранному пути, - заявил Денис Владимирович.

Руководитель государства отметил, что Республика и дальше будет жить и развиваться, а также пожелал всем мира и процветания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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