В Донецке установят скульптуру Антону Чехову

22 Янв. 2020 2020-01-22T18:05:02+03:00

29 января 2020 года будет отмечаться 160-летие со дня рождения Антона Павловича Чехова. Фото: chekhov.velchel.ru

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В скором времени в центре Донецка установят скульптуру знаменитому русскому писателю Антону Павловичу Чехову. Над созданием памятника трудится донецкий художник и скульптор Равиль Акмаев. Об этом рассказал сам мастер 22 января на открытии выставки в Донецком художественном музее.

— Могу маленький секрет открыть. Мою парковую скульптуру, посвященную 160-летию Чехова, ее первую половину, сделали на заводе. Теперь будут подготавливать под литье. Скульптура будет стоять на Набережной. Когда сделают полностью — будем ждать хорошей погоды, чтобы ее установить, — рассказал художник.

Пока что для широкой аудитории доступен лишь эскиз будущего памятника. Его показал Акмаев на выставке в музее.

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ИСТОЧНИК KP.RU