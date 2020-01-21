2020-01-21T14:44:31+03:00
Происшествия

Убийство заместителя командира полка спецназначения Алексея Кривули в Донецке: основные версии

Алексея Кривулю убили возле его дома вечером 20 января
Ольга ГОРДООльга ГАЛЬСКАЯ
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Защищать свою землю «Грин» пошел в самом начале конфликта. Фото: facebook.comЗащищать свою землю «Грин» пошел в самом начале конфликта. Фото: facebook.com
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Замкому с позывным «Грин» выстрелили в спину. 43 – летний Алексей имел военный опыт с самого начала войны в Донбассе (начал со Славянска, потом долгое время был заместителем интербригады «Пятнашки»). Да и образование получил военное – учился в Ейском высшем военном авиационном училище им. В.М. Комарова. Защищать свою землю «Грин» пошел вместе с братом Максимом.

На данный момент на месте трагедии работают следователи и опергруппа. Пока, как пояснил наш источник, разрабатываются следующие версии:

Украинские диверсанты

- «Грин» имел вес среди военных, - сказал наш источник. – А за каждым лидером, как известно, ведется охота украинскими военными, возможно и несколько лет.

Месть знакомых

- Он был скрытным человеком, - рассказал «КП» Тимур позывной «Ардон» Я думаю, что стрелявший был ему знаком. Потому что «Грин» в подъезде к незнакомому человеку не повернулся бы спиной. Он был такой человек, который опасался незнакомых. Осторожный очень. Но это мое мнение.

Криминал

- Возможно, погибший нес что – то ценное с собой, - говорит наш источник. – Лично я считаю это маловероятным, но такую версию следствие рассматривать будет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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