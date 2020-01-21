В Донецке подло убит заместитель командира полка Спецназначения Алексей Кривуля

Вечером 20 января в Донецке был подло убит заместитель командира полка Спецназначения Алексей Кривуля с позывным Грин. По предварительным данным убийца стрелял в спину, когда Грин возвращался домой.

– Грин, ты был лучшим из нас. Ты был настоящим русским офицером и боевым командиром. Своим примером и личным участием в боевых операциях ты сохранил не одну сотню бойцов. Спасибо, что был рядом! Царства небесного и вечной памяти, брат! Мы тебя никогда не забудем! – написал на своей странице в социальной сети заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

Не исключено, что к убийству Грина причастны украинские диверсанты.

Алексей Кривуля родом из Николаевки Донецкой области. До войны работал в энергетической сфере. Возглавлял монтажный участок по техническому оборудованию электростанции.

В ряды ополчения он вступил в самом начале войны в Донбассе – исполнял обязанности первого заместителя начальника штаба 7–й отдельной мотопехотной стрелковой бригады.

– Когда к нам пришла беда, я не задумываясь решил, что никакая мирная профессия не защитит ни меня, ни мою семью, пока я сам не возьму в руки оружие и не отстою свое будущее, будущее своих детей, семью и своих близких, – говорил Грин в одном из своих интервью.

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