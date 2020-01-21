Сослуживец убитого в Донецке заместителя командира полка Спецназначения Алексея Кривули: «Грина уже пытались убить»

Как сообщалось ранее, вчера вечером в Донецке был убит Заместитель командира полка спецназначения по воспитательной работе с личным составом внутренних войск МВД ДНР Алексей Кривуля с позывным «Грин». «Комсомольская правда» попросила прокомментировать трагическое происшествие сослуживца «Грина» Тимура с позывным «Ардон».

- Кроме того, что уже известно, я ничего не добавлю. После службы возвращался домой, его дождались в подъезде и выстрелили ему в спину. У него остались жена и две дочки. Дочки уже взрослые. Обе служат. Одна из дочерей служила в «Пятнашке». На этой войне у Алексея погибли сын и зять – муж старшей дочки. Сын еще в 2014 году погиб.

- Вы знали его лично, каким человеком был «Грин»?

- Знал. Он был достаточно закрытый человек. Но добрый. Строгий, но рассудительный. Уважение к себе и окружающим было на высоком уровне. Кстати, года полтора назад, в 2018, на него уже было покушение. Но это не афишировалось. На его автомобиле кто-то перерезал тормозные шланги. Где-то в феврале-марте это было. Тогда не получилось, сейчас вот добрались.

«Комсомолка» выражает соболезнования родным и близким Алексея Кривули.

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