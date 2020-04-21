2020-04-21T15:25:17+03:00
Общество

На набережной Кальмиуса в Донецке появилось новое граффити к 75-летию Великой Победы

Художники управились с граффити за четыре дня
Екатерина Сорока
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Стать автором следующего граффити на набережной Кальмиуса в центре Донецка может каждый. Фото: vk.com/youngguard_youngarmyСтать автором следующего граффити на набережной Кальмиуса в центре Донецка может каждый. Фото: vk.com/youngguard_youngarmy
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На днях набережную Кальмиуса в Донецке украсило еще одно граффити, посвященное 75-летию Великой Победы. Художники управились с рисунком всего за четыре дня. Об этом сообщили инициаторы создания граффити в социальных сетях на страницах общественной организации «Молодая Гвардия – Юнармия».

— Центральный логотип является утвержденным символом Российском Федерации ко Дню Победы, а возле него, крайним справа, изображен знак к 75-летию Великой Победы, который стал официальным символом Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

Когда работа над граффити была закончена, художники также обновили старые рисунки на плитах. Теперь возле нового рисунка красуется птица мира – голубь, а также цветы погибшим воинам Донбасса.

Но, похоже, что это не последнее граффити от «Юнармии» в этом году. Общественное движение запускает конкурс ко Дню Победы и Дню Донецкой Народной Республики. Участники должны разработать собственный логотип к одному из этих знаковых событий. Лучший рисунок будет нанесен на железобетонных плитах набережной Кальмиуса.

Напомним, что ранее столичные художники на другой стороне от моста нарисовали граффити «Наш выбор – Россия!» Оно посвящено знаковой дате - 7 апреля 2014 года. Тогда была принята Декларация о суверенитете Донецкой Народной Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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