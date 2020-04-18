2020-04-18T21:20:52+03:00
75 лет Великой Победы

Перенос празднования Парада Победы 9 мая 2020 года в Луганске: Глава ЛНР обратился к жителям Республики

Перенос празднования Парада Победы 9 мая 2020 года в Луганске связан угрозой распространения коронавируса
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
Поделиться:
Парад Победы не отменяется, а переносится. Фото: glava-lnr.infoПарад Победы не отменяется, а переносится. Фото: glava-lnr.info
Изменить размер текста:

В ЛНР приняли решение о переносе празднования Парада Победы 9 мая 2020 года в Луганске, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции и эпидемиологической обстановкой на территории государства. Об этом заявил Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

- Риски распространения смертоносного вируса чрезвычайно высоки, и мы не имеем права рисковать здоровьем наших граждан, а тем более здоровьем и жизнью уважаемых ветеранов, - говорит Леонид Иванович. - Учитывая всю серьезность ситуации, мы вынуждены перенести проведение парада и всех массовых мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, на более поздний срок.

Руководитель государства отметил, что празднование 75-й годовщины Победы и акция «Бессмертный поле» - не отменяются, а переносятся до того момента, когда угроза Covid-19 отступит.

- Сделаем это в один день с Россией, ведь мы одна большая русская семья, у нас одни корни, одна история, и Победа у нас одна на всех, - сказал Пасечник.

Глава ЛНР выразил уверенность в том, что несмотря на перенос Парада, вспоминать героев жители Республики будут дома.

- В каждой семье, в каждом доме обязательно будут вспоминать и чествовать героев – победителей Великой Отечественной войны, - говорит Леонид Пасечник. - И самое главное, наши ветераны не останутся в стороне. С нашей стороны будет сделано все необходимое для того, чтобы они чувствовали заботу и благодарность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ЛНР запустили акцию «Бессмертный полк онлайн 2020»

Из-за переноса Парада Победы в Республике акция пройдет в онлайн-режиме (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Офицеры 25-й бригады ВСУ потеряли секретные документы
В ЛНР перенесли Парад Победы и акцию «Бессмертный полк»
Солдаты 25-й бригады ВСУ ограбили в Донбассе четыре магазина и две аптеки
В ЛНР запустили акцию «Бессмертный полк онлайн 2020»
Зараженные коронавирусом солдаты ВСУ не помещаются в оборудованных изоляторах
Офицер-десантник из 25-й бригады ВСУ сбывал по почте американские приборы ночного видения
В ДНР на самоизоляции находятся 8564 человека
Украинский солдат после убийства в Донбассе женщины удрал в Полтавскую область
Около 100 тысяч жителей ЛНР получили российские паспорта
В результате обстрела со стороны ВСУ в поселке Байрак повреждено пять опор линий электропередач
От коронавируса в ДНР лечатся 34 человека
ВСУ нанесли артиллерийский удар по Горловке
Украинская армия выпустила по ДНР больше 20 снарядов
Перед Пасхой рынки Мариуполя закрыли на карантин
Погода в Донецке на день: 18 апреля небо будет затянуто облаками, но осадков не будет
Погода в Луганске на день: 18 апреля будет теплым, но местами прохладным
Психолог из Луганска: «Пережившие войну жители Донбасса легче справляются со стрессом от Covid-19»
Коронавирус в ДНР выявили еще у четверых жителей Республики
Украинская армия мешает работе мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе
Денис Пушилин ужесточил контроль за работой медиков с пациентами с Covid-19