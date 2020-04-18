Перенос празднования Парада Победы 9 мая 2020 года в Луганске: Глава ЛНР обратился к жителям Республики

В ЛНР приняли решение о переносе празднования Парада Победы 9 мая 2020 года в Луганске, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции и эпидемиологической обстановкой на территории государства. Об этом заявил Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

- Риски распространения смертоносного вируса чрезвычайно высоки, и мы не имеем права рисковать здоровьем наших граждан, а тем более здоровьем и жизнью уважаемых ветеранов, - говорит Леонид Иванович. - Учитывая всю серьезность ситуации, мы вынуждены перенести проведение парада и всех массовых мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, на более поздний срок.

Руководитель государства отметил, что празднование 75-й годовщины Победы и акция «Бессмертный поле» - не отменяются, а переносятся до того момента, когда угроза Covid-19 отступит.

- Сделаем это в один день с Россией, ведь мы одна большая русская семья, у нас одни корни, одна история, и Победа у нас одна на всех, - сказал Пасечник.

Глава ЛНР выразил уверенность в том, что несмотря на перенос Парада, вспоминать героев жители Республики будут дома.

- В каждой семье, в каждом доме обязательно будут вспоминать и чествовать героев – победителей Великой Отечественной войны, - говорит Леонид Пасечник. - И самое главное, наши ветераны не останутся в стороне. С нашей стороны будет сделано все необходимое для того, чтобы они чувствовали заботу и благодарность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ЛНР запустили акцию «Бессмертный полк онлайн 2020»

Из-за переноса Парада Победы в Республике акция пройдет в онлайн-режиме (подробности)