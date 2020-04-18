2020-04-18T19:35:40+03:00
Общество

В ЛНР запустили акцию «Бессмертный полк онлайн 2020»

Из-за переноса Парада Победы в Республике акция пройдет в онлайн-режиме
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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В ЛНР запустили акцию «Бессмертный полк онлайн 2020»В ЛНР запустили акцию «Бессмертный полк онлайн 2020»Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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В Луганской Народной Республике запустили акцию «Бессмертный полк онлайн 2020». Ее инициировали молодежные активисты в связи с переносом Парада Победы в ЛНР из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

- К сожалению, наши герои уходят из жизни, но подвиг их будет вечен! Мы приняли решение рассказать о подвигах тех, кто уже не с нами, наших предков, которые, каждый на своем месте – кто-то на передовой, а кто-то в тылу, кто-то в подполье – приближал нашу великую Победу, - сказала координатор проекта #MediaГвардия Анастасия Иванюк.

Для участия в акции необходимо опубликовать историю с фото или видеорассказ о своем герое в социальной сети с хештегами #БессмертныйПолкОнлайнЛНР, #мойполкдомаЛНР, #ПобедуНеОтнятьЛНР.

- Рассказы и видеорассказы принимаются до 31 мая 2020 года. Лучшие рассказы будут отмечены символическими призами, - сообщили организаторы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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