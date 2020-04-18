2020-04-18T15:18:14+03:00
Общество

Около 100 тысяч жителей ЛНР получили российские паспорта

Об этом сообщил Глава Республики Леонид Пасечник
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Паспорт РФ получили около ста тысяч жителей ЛНР. Фото: tvc.ruПаспорт РФ получили около ста тысяч жителей ЛНР. Фото: tvc.ru
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Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что принятый Государственной думой закон, освобождающий жителей ДНР и ЛНР от уплаты пошлины за вступление в гражданство, стал очередным гуманитарным шагом России навстречу Донбассу.

- Принятие документа является доказательством серьезности намерений Российской Федерации по отношению к республикам Донбасса и в очередной раз подтверждает, что мы сделали правильный выбор в пользу братской России, - сказал Глава ЛНР.

Пасечник сообщил, что на сегодняшний день около ста тысяч жителей Луганской Народной Республики стали гражданами Российской Федерации.

- За счет введения льготных условий приема в российское гражданство у жителей республик, желающих получить заветный статус, но не имеющих финансовой возможности, появился шанс осуществить свою мечту, - отметил руководитель Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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