16 апреля между республиками Донбасса и Украиной прошел обмен пленниками. ДНР передала Киеву 9 удерживаемых людей, ЛНР – 11. Президент Украины по этому поводу выступил с трогательным обращением к украинцам.

- Я радуюсь, когда мы возвращаем и военных героев, и политзаключенных, и обычных граждан Украины. Для нас обычные граждане такие же герои, потому что они находились в тюрьме и не изменили национальным интересам нашей страны, - заявил Зеленский.

Гарант незалежной, наверное, не в курсе, что насильников и убийц нельзя причислять к героям, которые в Донецке отстаивали интересы Украины. Но президент словно болванчик повторяет написанное его подчиненными. И не вникает в биографии и уголовные дела людей, которых забирает из «плена». Складывается ощущение, что в киевской власти хвост виляет собакой. Националисты фактически заставили Зеленского запрашивать уголовников и еще называть их героями. Именно таковыми являются Евгений Костев и Александр Садовский.

РАЗБОЙНИЧАЛИ В ЧУЖОМ ДЛЯ НИХ ГОРОДЕ

Украинские СМИ уже написали о многих бывших пленниках. Только в отношении 39-летнего жителя Запорожья Евгения Костева им пока ничего неизвестно. Хотя именно Зеленский настоятельно просил за него. Ну, или делал это по чьей-то просьбе. Наверное, стоит украинской публике рассказать историю про разбой и изнасилование, за которые этот «патриот» угодил за решетку.

В донецких «застенках» Костев оказался по грязному даже для уголовников делу – он, угрожая убийством, ограбил и изнасиловал проститутку. Сделал это не по пьянке - по предварительному сговору, в котором участвовали еще двое подельников.

В декабре прошлого года Буденновский межрайонный суд Донецка приговорил организатора этого преступления Костева к 13 годам колонии строгого режима. Его подельники получили меньше: Виктор – восемь с половиной, а Александр - семь лет. Ни один из них не являлся жителем города, в котором они оказались в военную годину. Виктор родился в Днепродзержинске Днепропетровской области, в последнее время проживал в Новоград-Волынском Житомирской области. Александр из Димитрова (переименован Киевом в Миргород) – городка из той части Донецкой области, которую украинская армия захватила в 2014-м.

За разбой и изнасилование Евгений Костев был осужден на 13 лет колонии строгого режима. Фото: pikinform.ru

ДЕВУШКА ПО ВЫЗОВУ ХОДИЛА НА «СВИДАНИЯ» В ЗОЛОТЫХ УКРАШЕНИЯХ

Костев от своих знакомых узнал, что некая Анжела - девушка легкого поведения - ходит на вызовы в золотых украшениях. Евгений решил устроить ей западню. Для этого снял квартиру в Буденновском районе Донецка, недалеко от места проживания проститутки. 8 февраля 2019 года Виктор пригласил девушку для интимных услуг. За три с половиной тысячи рублей. Встретились у супермаркета «Обжора» и отправились в дом на улице 230-й Стрелковой дивизии.

В момент, когда у Виктора с Анжелой был полный интим, к ним из соседней комнаты зашел Евгений. Зажал девушке рот и приставил к горлу шило. Анжелу связали и стали выпытывать, где в ее доме хранятся ценности. После Виктор и Александр отправились на квартиру Анжелы на «Ланосе», на котором девушка приехала на «свидание».

Костев тем временем решил развлечься с проституткой. Потом на суде Евгений утверждал, что не насиловал ее, угрожая шилом. Якобы все было по обоюдному согласию. Только герой не стал развязывать руки и ноги Анжелы. Кстати, попутно Костев снял со своей «любимой» браслет, четыре кольца, цепочку с крестиком и ладанкой и подвески. Их общая стоимость - почти 75 тысяч рублей. А еще забрал из сумочки мобильный телефон. Лежавшие там же 5 тысяч рублей вместе предоплатой за утехи еще раньше «экспроприировал» Виктор.

НЕ СТАЛА ДОЖИДАТЬСЯ КРОВАВОЙ РАЗВЯЗКИ

Тем временем, вернулись подельники. Они побоялись зайти в квартиру Анжелы – мол, внутри кто-то есть. Тогда Костев решил сам проверить. Взял с собой Виктора, а Александра оставил с девушкой. Перед уходом в квартире прибрались, протерли вещи и места, где могли быть отпечатки пальцев.

В квартире Анжелы ничего ценного не нашли, кроме сторублевой подвески и трех USB-кабелей. Сама же девушка, понимая, что после возвращения Костева может наступить кровавая развязка, стала звать на помощь. Сбежались соседи. Александр вынужден был ретироваться.

Костев с Виктором переночевали в Киевском районе Донецка. Приютила их Анастасия – девушка Виктора. Наутро Евгений отдав Виктору отобранный у Анжелы браслет, а цепочку с кольцами нацепил на шею. И отправился в Москву на автобусе с «Южного» автовокзала. На пункте пропуска «Успенка» Костева задержали.

За убийство беременной кассирши обменного пункта Александр Садовский получил пожизненный срок. Фото: pikinform.ru

ПОЖИЗНЕННЫЙ СРОК ЗА УБИЙСТВО БЕРЕМЕННОЙ КАССИРШИ

Другой бывший пленник Александр Садовский провел в заключении почти шесть лет. В 2014 году он работал охранником в частной фирме, а до этого – в силовых структурах, из которых уволился.

Фирма охраняла в Донецке несколько пунктов обмена валют. Один из них ограбили 22 апреля, при этом убили беременную кассиршу. Садовского задержали в мае украинские милиционеры. Преступление, совершенное Садовским, было внесено в украинский ЕРДР (реестр правонарушений). Судили убийцу по законам ДНР – дали пожизненное, которое он отбывал в Еленовской колонии.

Таких вот «героев» получила Украина по воле Владимира Зеленского. Теперь у жителей незалежной появился новый повод для переживаний. Ведь неизвестно, что натворят эти уголовники, выпущенные на волю. Хотя почему неизвестно…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс может стать полигоном для испытания инфекций, произведенных в американских биолабораториях на Украине

В незалежной 15 организаций США «изучают» смертоносные вирусы (подробнее)