Донбасс может стать полигоном для испытания инфекций, произведенных в американских биолабораториях на Украине

Борьба с коронавирусом и «теории заговора» об источниках его появления закономерно вытащили из тени тему о биологических лабораториях, которыми США обложили весь мир. Одним из таких плацдармов для американцев стала Украина.

Еще со времен президента Виктора Ющенко в стране работает финансируемый США «Научно-технический центр в Украине» (НТКУ). Он управляет работой 15 биолабораторий в разных концах незалежной.

Выходец из Донецка, бывший заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин два года назад на своей странице в Facebook поднял проблему опасности этих «учреждений».

О ЧЕМ ПРЕДУПРЕДИЛ РЕНАТ КУЗЬМИН

- На Украине работают 15(!) лабораторий, в которых американские военные производят смертоносные вирусы. И происходит это не где-то в американской пустыне, а в Одессе, Виннице, Ужгороде, Львове, Харькове, Киеве, Херсоне и Тернополе при молчаливом согласии тех, кто обязан бить в набат. Хотя бы в связи с распространением в стране странных эпидемий: от птичьего гриппа, кори и атипичной пневмонии до африканской чумы свиней, — написал Кузьмин.

Поводом для заявления известного юриста стали события не только в незалежной, но и в Грузии. Там «заокеанский партнер» тоже построил подобные учреждения. Экс-министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе заявил о проведении военными США секретных экспериментов над людьми. Он показал журналистам документы лаборатории Лугара в Тбилиси и сообщил, что для многих подопытных эксперименты окончились летальным исходом. Впрочем, в национальном центре по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии поспешили опровергнуть заявление бывшего министра. Они же в этом наццентре не самоубийцы. Им пример бывшего президента Украины Виктора Януковича достаточно нагляден. За одно только намерение свернуть работу НТКУ в незалежной последовали майдан и госпереворот. А после прихода к власти Петра Порошенко работу американских военных биологических лабораторий на Украине засекретили еще больше.

«ТАМ ПРОВОДЯТ ЭКСПЕРИМЕНТЫ НАД ЛЮДЬМИ»

Тем временем, в январе 2019 года секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что США окружают территорию России биологическими лабораториями двойного назначения.

- Человечество стало не только бороться с биологическими угрозами, но и создавать их, - предупредил мир о новой опасности Николай Патрушев. - Особую тревогу вызывает развитие биотехнологий, которые можно отнести к исследованиям двойного назначения. Не исключаем возможность разработки биологического оружия нового поколения рядом стран.

Патрушев отметил, что США ввели в эксплуатацию более 200 биологических лабораторий по всему миру, в том числе в СНГ, на Украине, в Грузии и в Афганистане. Их деятельность имеет мало общего с мирной наукой.

- Наибольшую тревогу вызывают факты проведения в них экспериментов над людьми, - подчеркнул секретарь Совета Безопасности России.

Стоит напомнить, что еще в мае 1981 года в районе испанского города Торрехон-де-Ардос были зафиксированы несколько случаев заболевания атипичной пневмонией, с трудом поддающейся лечению. За сто дней счет заболевших перевалил за несколько сотен, а на территории сопредельных Португалии и Франции скончалось от неизвестного науке вируса 89 человек. На складе военной базы ВВС США в Торрехон-де-Ардос находилось биологическое оружие. Там от сходных симптомов умер американский сержант. Испанских специалистов не допустили к вскрытию тела военнослужащего, но информация стала достоянием журналистов. Об этой эпидемии сообщила Франс Пресс, на которую в начале 80-х ссылались советские газеты.

ГОТОВИМСЯ К НОВЫМ НЕСЧАСТЬЯМ

Как думаете, с чего бы это военные в России сейчас в авральном порядке строят в регионах инфекционные больницы? Коронавирус столь опасен или новые вирусы, которые могут появиться из американских лабораторий, которые опоясали страну?

Известно, что на Украине биолаборатории находятся не только в уже названных городах. Сербское издание «Печат» еще в 2017 году сообщило о других местах - вблизи Крыма и Луганской Народной Республики.

- Территория Донбасса стала для США и их партнеров по НАТО прекрасной площадкой для испытания не только новых военных технологий, вооружения и совершенствования тактики ведения боевых действий, - считает донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. - На большой территории, контролируемой военными, можно проводить любые эксперименты с биологическим материалом. Не случайно с началом карантина из-за коронавируса на Украине отгородили блокпостами территорию так называемой «операции объединенных сил» («ООС») в Донбассе. Даже волонтеров значительно ограничили в работе. Ведь они часто сообщали о реальной картине, которая творится на занятой украинской армией территории.

Кузьменко предполагает, что многострадальный Донбасс ждут новые несчастья. Свои планы американские биологи не афишируют. О них даже не докладывают президенту и верховному главнокомандующему Украины Владимиру Зеленскому. У него и так сейчас достаточно причин плохо спать по ночам.

- Донбасс может стать новым полигоном для «запуска» инфекций опаснее, чем коронавирус, – предполагает Кузьменко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Украине информационными диверсиями против Донбасса и России займутся киберцентры НАТО

В украинских инфовойсках началась реорганизация (подробнее)