Глава ДНР Денис Пушилин внес изменения в режим повышенной готовности из-за коронавируса

30 Апр 2020 2020-04-30T23:03:28+03:00

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Сегодня Глава ДНР Денис Пушилин указом № 124 от 30 апреля ввел изменения в режим повышенной готовности, принятый 14 марта 2020 года.

В частности, режим самоизоляции для граждан в возрасте старше 65 лет продлен до 13 мая. Также до этого времени приостановлены права льготных категорий граждан на бесплатный проезд в общественном транспорте.

Внесены изменения в перечень жителей, которые могут выезжать в Российскую Федерацию или ЛНР. Выезд разрешен гражданам, которые имеют постоянную или временную регистрацию на территории РФ или ЛНР. А также гражданам, имеющим уважительные причины: служебная командировка, необходимость экстренного лечения, тяжелая болезнь или смерть близкого родственника, проживающего за пределами ДНР (при предъявлении документа, подтверждающего степень родства). Еще водителям, осуществляющим грузовые перевозки, и лицам, сопровождающим груз на грузовом автотранспорте. При наличии иных вынуждающих обстоятельств решение о выезде принимается штабом по предупреждению инфекции.

Кроме того, Глава ДНР потребовал не допустить увольнения работников по причинам, прямо или косвенно связанным с введением режима повышенной готовности.

Тем временем, главы местных администраций Республики наделяются полномочиями вводить ограничительные меры в соответствующих административно-территориальных единицах по поручению Главы ДНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU