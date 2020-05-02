2020-05-02T11:11:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Эдуард Басурин: «Статистика министерства обороны Украины о количестве военнослужащих, заболевших коронавирусом не соответствует действительности»

В рядах ВСУ уже больше сотни военных больны коронавирусом нового типа
Екатерина Сорока
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На 30 апреля в ВФУ было выявлено 54 случая заражения. Фото: donpress.comНа 30 апреля в ВФУ было выявлено 54 случая заражения. Фото: donpress.com
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Разведка Республики доложила о том, что в рядах украинской армии число зараженных коронавирусной инфекцией уже перевалило за сотню. Об этом 1 мая сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

— По данным разведки, выявлено 34 случая заражения в 57-й отдельной мотопехотной бригаде, 26 в 128-й и 22 в 10-й отдельных горно-штурмовых бригадах, 18 в 54-й и 16 в 28-й отдельных механизированных бригадах. Всего же в соединениях ВСУ, входящих в оперативно-тактическую группировку «Восток», подтверждены 174 случая заболевания коронавирусной инфекцией, — рассказал Эдуард Басурин.

Кроме того, со слов официального представителя Народной милиции ДНР, официальная статистика Украины недоговаривает о количестве зараженных COVID-19. ВФУ сообщают цифру в два раза меньше.

— Официальная статистика министерства обороны Украины о количестве военнослужащих, заболевших коронавирусом, как и в случае с небоевыми потерями в зоне ООС, не соответствует действительности, — добавил Басурин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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