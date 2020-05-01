2020-05-01T21:01:49+03:00
Политика

Украинский военный, который перешел на сторону ДНР, оказался болен COVID-19

Военный в конце апреля перешел на сторону ДНР
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Военному оказывается необходимая помощь. Фото: novorosinform.orgВоенному оказывается необходимая помощь. Фото: novorosinform.org
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Положительный результат теста на коронавирусную инфекцию получен у украинского военнослужащего, перешедшего в конце апреля на сторону ДНР.

- Сегодня, 1 мая 2020 года, в Донецкой Народной Республике выявлен один новый случай COVID-19 у военнослужащего ВСУ, перешедшего на сторону ДНР. На данный момент ему оказывается вся необходимая медицинская помощь, - сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Республики..

Всего на сегодняшний день на территории Республики зарегистрировано и подтверждено 105 случаев COVID-19. Выписаны с выздоровлением 16 человек, четверо скончались. Для противодействия распространению инфекции с 14 марта в Республике действует режим повышенной готовности.

Ранее Указом главы ДНР были определены категории жителей ДНР, которым разрешен выезд из ДНР в Россию и ЛНР в условиях режима повышенной готовности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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